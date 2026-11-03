Angst vor Enterbung: Platzt Versöhnung bei Prinz Harry?

Prinz Harry ist besorgt über den wachsenden Einfluss seines Bruders Prinz William auf König Charles III. Der Herzog von Sussex befürchtet sogar, beim Erbe übergangen zu werden.

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Prinz Harry soll zunehmend darüber beunruhigt sein, wie sich das Verhältnis zwischen seinem Bruder Prinz William und seinem Vater König Charles III. entwickelt. Wie "The Blast" unter Berufung auf den "National Examiner" berichtet, befürchtet der Herzog von Sussex, dass William den König gegen ihn aufbringt. Eine Versöhnung könnte dadurch in noch weitere Ferne rücken, während Harry sogar eine vollständige Enterbung befürchtet.

Sorge um das Erbe und die Familie

Dabei war Harry gemeinsam mit Herzogin Meghan und den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet nach Großbritannien zurückgekehrt, in der Hoffnung, der Königsfamilie wieder näherzukommen. Eine Annäherung blieb bislang jedoch aus, da Charles weiterhin auf Distanz geht. Ein Insider zitiert: "Er ist überzeugt, dass William nichts lieber wäre, als ihn vollständig ausgeschlossen zu sehen." Laut dem Bericht geht es Harry bei seinem Wunsch nach Versöhnung nicht um finanzielle Vorteile, dennoch müsse er für die Zukunft seiner Familie vorsorgen.

Prinz Harry und Prinz William © Getty Images

Provokationen durch Promi-Kontakte

Zusätzlich sorgen verfeindete Promi-Kontakte für Spannungen. Harry und Meghan haben offenbar den Eindruck, dass William und Prinzessin Kate ihre Freundschaften – etwa Auftritte mit Tom Cruise bei einer Filmpremiere oder Kontakte über den Earthshot Prize – bewusst inszenieren, um sie zu provozieren. Die Sussexes befürchten, dass ihr Ruf in einflussreichen Kreisen dadurch beschädigt werden könnte.

Streit um Titel und Auftritte

Auch die Rolle innerhalb der Familie sorgt für Ärger. Nach einem Spaziergang von Harry und Meghan durch Nottingham soll William seinem Vater sogar nahegelegt haben, Harry die Prinzenwürde und dem Paar die Anrede "Königliche Hoheit" zu entziehen. Auslöser war der herzliche Empfang der Passanten, den der Thronfolger angeblich als Verstoß gegen frühere Vereinbarungen betrachtet. Bislang haben sich weder William noch Harry öffentlich zu den Berichten geäußert.