Springsteen, Minaj und Co. mischen sich in US-Wahl ein

Rocklegende unterstützt linken Demokraten El-Sayed aus Michigan - Rapperin ruft auf, "rot" zu wählen

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Ob mit deutlichen Wahlempfehlungen oder schlichten Aufrufen zur Stimmabgabe: US-Prominente haben sich am Tag der wichtigen Kongresswahlen politisch zu Wort gemeldet. Während sich etwa Rocklegende Bruce Springsteen für einen demokratischen Kandidaten starkmachte, rief Rapperin Nicki Minaj zur Wahl der Republikaner auf.

Springsteen erklärte, er unterstütze den linken Demokraten Abdul El-Sayed aus Michigan im Rennen um einen Senatssitz: "El-Sayed ist ein Kämpfer für unsere amerikanische Verfassung, er ist ein Kämpfer für unsere amerikanische Demokratie, und er ist ein Kämpfer gegen die korrupte, gesetzlose und antiamerikanische Führung, die derzeit im Weißen Haus sitzt." Der Musiker hatte sich etwa massiv gegen die Einwanderungsbehörde ICE und deren Vorgehen ausgesprochen.

Nicki Minaj © Getty Images for MTV

Sängerin Nicki Minaj, bekennender Fan von US-Präsident Donald Trump, postete auf der Plattform X die Aufforderung, "rot" zu wählen - die Farbe der Republikaner. Minaj hatte den Republikanern auch Wahlkampfhilfe geleistet und war etwa gemeinsam mit dem US-Präsidenten aufgetreten.

"Deine Stimme zählt!"

Jimmy Fallon postete ein Bild von sich und einem Wahlsticker mit der Aufschrift "Ich habe gewählt". Fallon verriet nicht, für wen er gestimmt hat. Er spricht sich aber regelmäßig kritisch über Trump aus und nimmt den Republikaner und seine Politik in der von ihm moderierten Tonight Show regelmäßig aufs Korn. Auch Schauspielerin Reese Witherspoon rief dazu auf, wählen zu gehen. "Deine Stimme zählt! Was ein Privileg, sie zu nutzen", schrieb sie auf Instagram.

Reese Witherspoon © Gareth Cattermole/Getty Images

Schauspielerin Cynthia Nixon ("Sex and the City") rief Menschen dazu auf, die Demokraten zu wählen und schrieb: "Bitte geh raus und stimme für jedes Kind, das von seinen Eltern getrennt wurde, für jede Transperson, die um ihre Menschenrechte gebracht wird, für die Millionen von Menschen, die kurz davor sind, ihre Gesundheitsversorgung zu verlieren, um Trump-Milliardären eine weitere Steuersenkung zu verschaffen."