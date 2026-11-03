Aliens kommen! Damit hatte Baba Wanga 2026 schon recht

Die bulgarische Seherin Baba Wanga ist seit Jahrzehnten tot, doch ihre angeblichen Visionen faszinieren noch immer. Ein Blick zeigt, welche Düster-Prophezeiungen für 2026 bisher eingetroffen sind.

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Die verstorbene bulgarische Mystikerin sorgt noch immer weltweit für Staunen. Ihr werden auch für das Jahr 2026 düstere Prophezeiungen zugeschrieben, die von einem Dritten Weltkrieg über gigantische Erdbeben bis zum Treffen mit Außerirdischen reichen. Da das Jahr bereits weit fortgeschritten ist, stellt sich die Frage, was davon bis Anfang November tatsächlich eingetroffen ist.

Krieg zwischen USA und Russland?

Eine der erschreckendsten Vorhersagen betrifft laut "Faktastisch" einen weltweiten Konflikt durch eskalierende Spannungen zwischen Russland und den USA, während in manchen Versionen auch China und Taiwan genannt werden. Zwar war das Jahr von Krisen wie dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran geprägt, ein Dritter Weltkrieg brach jedoch nicht aus. Belege für eine konkrete Vorhersage dieser Krisen durch die Seherin fehlen.

Unwetter und gewaltige Erdbeben

Kursierende Prophezeiungen sprachen davon, dass 2026 bis zu zehn Prozent der Erdoberfläche von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen und Waldbränden betroffen sein sollten. Zwar gab es schwere Unwetter wie Überschwemmungen und Erdrutsche in Nepal, die im Netz mit Wanga verknüpft wurden, doch treten solche Ereignisse jedes Jahr auf. Dass acht bis zehn Prozent der Erdoberfläche betroffen waren, ist nicht nachweisbar und mangels konkreter Orte und Zeiten nicht als Treffer zu werten.

Rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz

Laut Baba Wanga sollte Künstliche Intelligenz im Jahr 2026 eine entscheidende Rolle einnehmen und zusehends selbstständig Entscheidungen treffen, die Wirtschaft, Politik und den Alltag prägen. Diese Entwicklung lässt sich zwar tatsächlich beobachten und sorgt für Ängste vor Kontrollverlust, allerdings war dieser Aufstieg schon lange vor 2026 absehbar. Zudem ist nicht belegt, dass die Seherin dies je vorhergesagt hat.

Angebliche Ankunft von Außerirdischen

Eine besonders kuriose Behauptung besagt, dass noch im November 2026 ein riesiges Raumschiff die Erde erreichen und der erste Kontakt mit Außerirdischen bevorstehen soll. Während im Internet seit Monaten darüber spekuliert wird, fehlen jegliche wissenschaftlichen Hinweise darauf. Da der November gerade erst begonnen hat, liegt der Termin zwar noch vor uns, ein Nachweis für eine solche Aussage von Baba Wanga fehlt jedoch komplett.

Kein Machthaberwechsel im Kreml

Auch für die Führung Russlands wurde ein Wechsel vorhergesagt, wonach 2026 ein neuer Machthaber im Kreml übernehmen sollte. Wladimir Putin ist jedoch weiterhin russischer Präsident, womit auch dieser Machtwechsel bis Anfang November ausgeblieben ist. Recherchen des britischen "Guardian" zeigen ohnehin, dass viele Aussagen erst lange nach ihrem Tod verbreitet wurden und Wissenschaftler vor politischer Propaganda warnen.