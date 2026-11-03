Mid Terms
LIVE-Ticker US-Wahl: Die Nacht der Entscheidung
Die Wahlen werden auch eine Abrechnung über die zweite Präsidentschaft Donald Trumps (80) seit der Wahl 2024 sein.
Für Trump geht es um viel: Bis jetzt haben seine Republikaner eine Mehrheit in beiden Kammern. Allen Umfragen zufolge dürften die oppositionellen Demokraten diese Mehrheit brechen. Doch Vorsicht, Umfragen sind keine Wahlergebnisse - vor allem in den USA!
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Die große Frage: Gewinnen die Demokraten Repräsentantenhaus UND Senat oder können sich die Republikaner in einer Kammer an der Macht halten? Trump hat die Wahl auch zu einer Abstimmung über seine Person erklärt und seine Anhänger aufgerufen, so zu wählen, als stünde er auf dem Wahlzettel.
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Wahlmaschinen-Panne in New York – bis zu 250.000 Stimmen betroffen!
Chaos am Wahltag im New Yorker Vorort Westchester County: In zahlreichen Wahllokalen verweigerten Scanner die Annahme der Stimmzettel. Bis zu 250.000 Stimmen könnten von Verzögerungen bei der Auszählung betroffen sein. Wähler können weiterhin ihre Kreuze auf Papier machen. Die Stimmzettel werden in versiegelten Notfallbehältern gesammelt und später ausgezählt. Laut staatlicher Wahlbehörde liegt die Ursache in einem Softwarefehler. Im Netz kursieren bereits Betrugsgerüchte, auch aus dem Umfeld von Trump-Vertrauter Laura Loomer. Die Behörden versichern, dass jede gültige Stimme gezählt wird.
Das ist die Ausgangslage
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