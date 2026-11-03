LIVE-Ticker US-Wahl: Die Nacht der Entscheidung

Die USA wählen! Bei den Midterms (Zwischenwahlen) werden beide Kammern des Kongresses neu gewählt: Das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats.

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Die Wahlen werden auch eine Abrechnung über die zweite Präsidentschaft Donald Trumps (80) seit der Wahl 2024 sein.

Für Trump geht es um viel: Bis jetzt haben seine Republikaner eine Mehrheit in beiden Kammern. Allen Umfragen zufolge dürften die oppositionellen Demokraten diese Mehrheit brechen. Doch Vorsicht, Umfragen sind keine Wahlergebnisse - vor allem in den USA!

+++ Die US-Wahlen im oe24-LIVE-Ticker +++

Die große Frage: Gewinnen die Demokraten Repräsentantenhaus UND Senat oder können sich die Republikaner in einer Kammer an der Macht halten? Trump hat die Wahl auch zu einer Abstimmung über seine Person erklärt und seine Anhänger aufgerufen, so zu wählen, als stünde er auf dem Wahlzettel.