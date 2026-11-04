Trump: "Ich stand nicht auf dem Wahlzettel"

Bei den US-Midterms kommt es zum Machtwechsel. Die Demokraten holen den Sieg im Repräsentantenhaus und Senat, was dem US-Präsidenten Donald Trump das Regieren künftig deutlich erschwert.

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US-Präsident Donald Trump reagiert verärgert auf den Wahlsieg der Demokraten. Auf seiner Plattform Truth Social weist er jede Verantwortung von sich.

Video zum Thema "Der tickt nicht ganz richtig" - Trump meldet sich wieder mit einem Social Media-Post © oe24

Auf seiner Plattform Truth Social zeigt sich US-Präsident Donald Trump angesäuert über den Wahlsieg der Demokraten. Dabei schiebt der Politiker jegliche Verantwortung für das Ergebnis von sich weg und veröffentlichte eine eindeutige Botschaft an seine Anhänger: "Ich stand nicht auf dem Stimmzettel, und wenn ich es getan hätte, hätten wir MIT EINEM ERDRUTSCHSIEG gewonnen!"

Reaktion auf Truth Social

Mit dieser Äußerung steht die Argumentation jedoch im Widerspruch zu früheren Aussagen des Präsidenten. Noch gestern rief Donald Trump die Bürgerinnen und Bürger in den USA dazu auf, bei den Wahlen so abzustimmen, als stünde er selbst auf dem Wahlzettel.

Aussagen bei Foxnews

Im Rahmen eines Auftritts beim Sender Foxnews begründete er diesen Aufruf an die Wählerschaft im Vorfeld der Abstimmung mit den Worten: "Denn in gewisser Weise bin ich das auch".