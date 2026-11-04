ER ist der neue Hoffnungsträger der Demokraten

James Talarico gewinnt sensationell in Texas. Tritt er nun auch bei den Präsidentschaftswahlen an?

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Ein Wahlsieg mit historischer Bedeutung: Der 37-jährige Demokrat James Talarico hat in Texas einen Senatssitz erobert und damit die jahrzehntelange republikanische Dominanz im konservativen Südstaat durchbrochen. Seit 1988 hatte kein Demokrat mehr einen Sitz im US-Senat für Texas gewonnen. Der Erfolg ist auch deshalb bemerkenswert, weil Donald Trump den Bundesstaat bei der Präsidentschaftswahl 2024 noch deutlich für sich entschieden hatte.

Talarico stammt aus Round Rock in Texas und bringt einen ungewöhnlichen Lebenslauf mit. Nach seinem Studium an der University of Texas und der Harvard University arbeitete er zunächst als Lehrer an einer öffentlichen Mittelschule in San Antonio. 2018 zog er erstmals in das texanische Repräsentantenhaus ein. Dort machte er sich vor allem mit Themen wie Bildung, Kinderbetreuung und leistbarer Gesundheitsversorgung einen Namen.

© APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT

Eine wichtige Rolle im Wahlkampf spielte sein religiöser Hintergrund. Talarico besuchte ein presbyterianisches Pastorenseminar und verbindet seine politischen Botschaften bewusst mit christlichen Werten. Damit sprach er gezielt auch gläubige und konservative Wähler an, die sich von den Republikanern und Trump enttäuscht fühlen. Wirtschaftspolitisch kritisierte er den Einfluss von Milliardären und Großkonzernen und stellte die Interessen der breiten Bevölkerung in den Mittelpunkt.

Wahl 2028

US-Präsident Donald Trump hatte Talarico wiederholt attackiert und ihn unter anderem als "Talafreako" verspottet. Zudem verbreitete er Behauptungen über dessen angebliche Ablehnung texanischer Steaks und seine religiösen Ansichten. Trump unterstützte stattdessen den republikanischen Kandidaten Ken Paxton, der als Generalstaatsanwalt von Texas bereits wegen verschiedener Kontroversen in den Schlagzeilen gestanden hatte.

Talarico wurde "über Nacht" in ganz Amerika bekannt. Erste Medien spekuliueren bereits, dass der Texaner auch bei den Präsidentschaftswahlen 2028 antreten könnte. Die Demokraten suchen noch nach einem geeigneten Kandidaten – bei den Repubikanern dürfte JD Vance oder Marco Rubio ins Rennen gehen.