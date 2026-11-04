Nordkorea feuert erneut Raketen in Richtung Japan

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs in den Morgenstunden erneut ein Geschoß in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert.

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Die Art des Projektils sowie die Flugreichweite würden derzeit untersucht, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Nordkorea ist es durch UNO-Beschlüsse untersagt, ballistische Raketen jeglicher Reichweite zu starten.

Seit voriger Woche hat Nordkorea zwei Raketentypen - einen Marschflugkörper sowie eine ballistische Rakete - mit einem Streusprengkopf getestet sowie vergangenen Donnerstag rund zehn ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert.

Spekulationen über Trump-Kim-Treffen in China

Die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un, Kim Yo-jong, lehnte mögliche Gespräche mit den USA vorerst ab. Solange Washington an seiner aus Sicht Pjöngjangs "feindseligen Politik" festhalte, sehe man keinen Anlass für persönliche Treffen, erklärte sie laut Staatsmedien. Zugleich betonte sie, dass Dialog grundsätzlich zu den Möglichkeiten gehöre, Frieden zu sichern. Dieser müsse aber auch den nationalen Interessen Nordkoreas dienen.

US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach öffentlich den Wunsch geäußert, sich noch in diesem Jahr mit Kim Jong Un treffen zu wollen. Spekulationen, wonach die beiden bei Trumps China-Besuch in gut zwei Wochen am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen zusammenkommen könnten, halten die meisten Experten jedoch für unwahrscheinlich.