Diagnose vor Todesspritze: Christa Pike leidet an seltenem Krebs

Neue Gerichtsunterlagen im Fall der US-Insassin Christa Pike bringen jetzt ein dramatisches Detail ans Licht: Die Verurteilte leidet an einer seltenen Form von Blutkrebs.

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Die Dokumente belegen, dass die Justizbehörden in Tennessee bereits vor dem Hinrichtungsversuch detailliert über die schwere Erkrankung und die enormen medizinischen Risiken informiert waren. Wie aus Unterlagen hervorgeht, die im Jänner 2026 bei Gericht eingereicht und vom US-Magazin PEOPLE publik gemacht wurden, stellten Mediziner bei Christa Pike eine Thrombozytose fest. Die Ursache für diese gefährliche Veränderung des Blutbildes ist eine myeloproliferative Neoplasie – eine seltene Art von Blutkrebs, die das Knochenmark und die Blutbildung massiv beeinträchtigt.

Vor der Hinrichtung übermittelte das juristische Team von Pike eine formelle Warnung an die Justiz, in der die verheerenden Wechselwirkungen mit der Giftspritze aufgeschlüsselt wurden. Die Krebserkrankung und die Thrombozytose erhöhten das Risiko drastisch, dass sich während der Chemikalieninjektion Flüssigkeit in der Lunge sammelt. Die Juristen legten weiters dar, dass die Insassin bei der Verabreichung der Substanzen ein extremes Erstickungsgefühl erleiden könnte.

Die Akten dokumentierten eine lange Krankengeschichte mit missglückten Blutabnahmen und massiven Problemen beim Legen von Zugängen. Um lebensgefährliche Komplikationen zu verhindern, verlangten die Verteidiger den zwingenden Einsatz von Spezialnadeln.

Hinrichtung trotz Krebs-Warnung durchgezogen

Trotz dieser aktenkundigen Warnungen hielten die Justizbehörden des Bundesstaates Tennessee an der Vollstreckung am 30. September fest. Was folgte, bestätigte die schlimmsten Befürchtungen der Verteidigung und endete in jenem Hinrichtungs-Fiasko, das weltweit für Entsetzen sorgte.

Ihr Verteidiger Randy Spivey beobachtete den Einsatz des Exekutionsteams und zählte allein am linken Arm mindestens sieben Einstiche, wobei eine der Nadeln sichtlich verbogen war. Bei der Verabreichung der zweiten Dosis verfärbte sich Pikes rechter Arm tiefviolett. Die Exekution scheiterte, und Pike überlebte die zweifache Verabreichung des tödlichen Cocktails. Nach zwei Wochen intensivmedizinischer Behandlung im Spital wurde sie schließlich zurück in die Haftanstalt gebracht.

Juristisches Nachspiel um Haftbedingungen und Isolation

Die nun publik gewordene Krebsdiagnose verleiht dem Fall eine neue juristische Dimension und heizt den aktuellen Rechtsstreit weiter an. Nach ihrer Rückkehr aus dem Spital befindet sich Pike in strikter Isolationshaft.

In einem neuen Antrag fordert sie nun eine Verlegung aus der Einzelhaft, um wieder an Bildungs- und Freizeitangeboten im Gefängnis teilnehmen zu können. Gleichzeitig schließt ihr Anwaltsteam eine Rückkehr in den alten Zellentrakt aus, da sie dort um ihre Sicherheit fürchtet. Für die Behörden in Tennessee wiegt die Enthüllung schwer: Sie müssen nun rechtfertigen, warum eine schwerkranke Krebspatientin trotz warnender Gutachten auf die Hinrichtungsliege geschnallt wurde.