oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Flug-Chaos

Kampfjet-Einsatz wegen zehn Bombendrohungen in Europa

Eine Maschine der Wizz Air wurde nach Budapest umgeleitet.
© APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK
Große Aufregung im europäischen Flugverkehr: Rund zehn Passagiermaschinen verschiedener Fluglinien sind am Dienstag das Ziel anonymer, Bombendrohungen geworden.
OE24 auf Google bevorzugen

Rund zehn Flugzeuge auf innereuropäischen Verbindungen sind am Dienstag Ziel von falschen Bombendrohungen geworden. Betroffen waren nach Behördenangaben unter anderem vier Maschinen des irischen Billigfliegers Ryanair. Alle Maschinen konnten sicher landen, es wurden keine Sprengsätze gefunden. Reisende und Besatzung blieben körperlich unversehrt.

Auch interessant

Kurioses Urteil: Katze darf nicht pendeln

LIVE-Ticker Midterms: Schicksalswahl für Trump

Aliens kommen! Damit hatte Baba Wanga 2026 schon recht

Bei den betroffenen Ryanair-Flügen handelte es sich um Verbindungen vom britischen Manchester ins südspanische Murcia, von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon in die italienische Hauptstadt Rom, von der irischen Hauptstadt Dublin nach Rom und von Dublin in die bulgarische Hauptstadt Sofia. Das Flugzeug auf dem Weg von Dublin nach Rom wurde von der italienischen Luftwaffe eskortiert, wie ein Sprecher des Betreibers der Flughäfen der italienischen Hauptstadt mitteilte.

Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Wizz Air aus dem italienischen Bergamo wurde nach der Landung am Vormittag in Sofia überprüft, wie das bulgarische Innenministerium mitteilte.

Landebahn in Warschau gesperrt

Zwei Drohungen richteten sich außerdem gegen Flugzeuge, die Warschau als Ziel hatten. Dabei handelte es sich um einen aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen kommenden Flug der Airline SAS sowie einen aus London-Heathrow kommenden Flug der polnischen Fluggesellschaft LOT. Am Flughafen Warschau-Chopin wurde vorübergehend eine Landebahn gesperrt, während das SAS-Flugzeug überprüft wurde. Der LOT-Flug wurde zum Flughafen Warschau-Modlin umgeleitet, der vorübergehend geschlossen wurde.

Die britische Polizei sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von "Drohungen" gegen vier Flugzeuge, die in London-Heathrow starten oder landen sollten, sowie gegen ein Flugzeug aus Manchester. Es seien keine "Sicherheitsprobleme" identifiziert worden.

Erst am Montag war eine Wizz-Air-Maschine von London-Luton auf dem Weg nach Sofia wegen einer Bombendrohung umgeleitet worden. Das Flugzeug führte am Flughafen der ungarischen Hauptstadt Budapest eine Notlandung aus. Zuvor war ein Austrian-Airlines-Flugzeug auf dem Weg von Tel Aviv nach Wien wegen einer Bombendrohung nach Bulgarien umgeleitet worden. Es wurden keine Sprengstoffe gefunden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bei Midterms kann man sogar im Weltall wählen

Springsteen, Minaj und Co. mischen sich in US-Wahl ein

Melania Trump will weiter im Ukraine-Krieg vermitteln

Nach Zugunglück: Spaniens Verkehrs-Minister tritt zurück

Kurioses Urteil: Katze darf nicht pendeln

Iran-Zeitung zeigt Teherans Angriffs-Ziele in Europa

Rücktritt oder Flucht: Trump will bei Wahlpleite in Moskau untertauchen

Kampfjet-Einsatz wegen zehn Bombendrohungen in Europa

Aliens kommen! Damit hatte Baba Wanga 2026 schon recht

LIVE-Ticker US-Wahl: Die Nacht der Entscheidung