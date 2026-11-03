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Frieden in Sicht?

Melania Trump will weiter im Ukraine-Krieg vermitteln

Phillip Platzer
von
Donald Trump und Melania Trump verteilen Halloween-Süßigkeiten an Kinder in Kostümen vor dem Weißen Haus.
© IMAGO/ZUMA Press
Die First Lady der USA, Melania Trump, hat nach ihrer Vermittlung einer Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Ukraine und Russlands im Weißen Haus angekündigt.
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Sie persönlich werde am Donnerstag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) die Repräsentanten zusammenbringen, teilte das Weiße Haus mit. Es wurden keine Angaben gemacht, wer genau an der Begegnung teilnehmen soll.

Ukrainische Medien meldeten unter Berufung auf eigene Quellen jedoch, dass aus Kiew der Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez und der Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, nach Washington reisen werden. Die russische Seite sollen demnach Lubinez Kollegin Jana Lantratowa und Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew vertreten.

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Das Weiße Haus schrieb die Vermittlung der begrenzten Waffenruhe im Süden der Ukraine der Präsidentengattin zu und sowohl Russland als auch die Ukraine bedankten sich bei ihr. In einer gemeinsamen Rettungsaktion wurde in der vergangenen Woche die Ausreise zahlreicher Menschen aus der Trümmerstadt Oleschky ermöglicht - sie konnten dabei wählen, ob sie in die Ukraine oder nach Russland wollten. Auch humanitäre Hilfsgüter wurden in die Stadt gebracht.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Oleschky wurde unmittelbar nach Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt. Seit dem Abzug der Russen aus der Gebietshauptstadt Cherson im November 2022 ist Oleschky Frontstadt.

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