Bruce Springsteen plant Europa-Tour

Ein geleaktes Plakat in Frankfurt kündigt die große Konzert-Sensation an: Bruce Springsteen kommt 2022 wieder nach Europa. Vielleicht ja sogar nach Wien.

„Springsteen E Street Band 10. 8. 2022 Frankfurt, Deutsche Bank Park“ – eine Serie von voreilig geklebten Konzertplakaten rund um den Frankfurter Hauptbahnhof kündigt die große Konzert-Sensation an: sieben Jahre nach der "River Tour" trommelt Bruce Springsteen seine legendäre E Street Band wieder zusammen. Für eine große Europa-Tournee!

Wien-Comeback? Ab Mai stehen u.a. Auftritte in London, Dublin, Skandinavien sowie drei Deutschland-Konzerte am Plan. Dazu hoffen die Fans auch auf ein Österreich-Comeback nach 10 Jahren Pause. Das letzte Wien-Konzert von Bruce Springsteen ging am 12. Juli 2012 im Wiener Happel-Stadion über die Bühne.

Notbremse. Eigentlich hätte die Springsteen-Tour bereits am 3.Dezember ankündigt werden sollen. Doch wegen Omikron zogen der „Boss“ und die Veranstalter vorerst die Notbremse. Nur die Plakatierer in Frankfurt dürften das nicht mitbekommen haben…