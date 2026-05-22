Wegen Colliens Vorwürfen: Christian Ulmen verliert nächsten Job

Das digitale Zeitalter macht es möglich: Nach schweren Vorwürfen gegen Christian Ulmen löscht der Hörspiel-Riese Tonies die Stimme des Schauspielers vollautomatisch von den Geräten in den heimischen Kinderzimmern.

Im modernen Streaming-Zeitalter ist die totale Bereinigung nur noch einen Mausklick entfernt. Was bisher vor allem Erwachsenenserien oder Musikalben betraf, erreicht nun mit voller Härte die Jüngsten in unserer Gesellschaft. Der extrem erfolgreiche Hörspiel-Hersteller Tonies zieht nach monatelangen, heftigen Protesten aus der Kundschaft die Reißleine: Der deutsche Schauspielstar Christian Ulmen (50) verliert seine ikonische Rolle der frechen Maus der „Grüffelo“-Reihe. Die Konsequenz wird dabei bemerkenswert digital vollzogen – per automatischem Internet-Update wird Ulmens Stimme auf den Boxen regelrecht überschrieben.

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Ausgelöst wurde das Beben im Spielwarenhandel durch eine Welle der Besorgnis. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte gegenüber der „Bild“-Zeitung die drastische Maßnahme: „In den vergangenen Monaten haben wir außergewöhnlich viel Feedback unserer Community zur Vertonung des Tonies ‚Der Grüffelo & Das Grüffelokind‘ erhalten. Viele Eltern und auch Handelspartner haben sich mit Sorgen und Bedenken an uns gewandt.“ Grund für das massive Unbehagen im familiären Umfeld sind die schwerwiegenden Anschuldigungen, die Ulmens Ex-Frau Collien Fernandes (44) im März öffentlich erhoben hatte. Es geht um Vorwürfe bezüglich Fake-Accounts, sexueller Chats mit fremden Männern und der Verbreitung pornografischer Darstellungen unter ihrem Namen – sogar das Wort der „digitalen Vergewaltigung“ steht im Raum.

Christian Ulmen und Collien Fernandes. © Getty Images

Ulmens Rechtsbeistand weist die zentralen Punkte, allen voran den Verdacht der Erstellung von Deepfake-Pornos, entschieden zurück. Für den Schauspieler gilt bis zu einer rechtskräftigen Klärung die Unschuldsvermutung.

Ein prominenter Name wird zur Belastung

Der wirtschaftliche Schaden für den einstigen Publikumsliebling ist dennoch bereits jetzt verheerend. Neben dem Rauswurf bei Tonies strichen bereits der Versandriese „Shop Apotheke“ seine Werbespots und die Produktionsfirma Pyjama Pictures drängt ihn zum Ausstieg. Sogar der TV-Sender ProSieben fackelte nicht lange, verbannte Ulmens Erfolgsserie „jerks.“ aus dem linearen Programm und putzte das Format komplett von der hauseigenen Streaming-Plattform.





Bei Tonies hatte man die betroffene Hörfigur vor wenigen Wochen als Sofortmaßnahme bereits aus dem Webshop genommen. Nach internen Beratungen folgte nun der endgültige Schritt zur personellen Trennung. „Tonies hat in Rücksprache mit dem Lizenzpartner entschieden, eine neue Sprachaufnahme der Maus in dieser Geschichte zu produzieren. Mit dieser wird die Neuauflage des Tonies nun wieder in den Verkauf gehen“, so der offizielle Sprecher.

Der lautlose Stimmentausch via Cloud

Ulmen hatte die schlaue Maus, die den großen Grüffelo austrickst, bereits im Jahr 2010 vertont. Das Audiomaterial wurde von Tonies damals über einen Lizenzpartner eingekauft. Nun wird alles auf Anfang gedreht. Nach Brancheninformationen wird der erfahrene Sprecher Tim Kreuer (44, bekannt aus „Die drei ??? Kids“) die Rolle für den Relaunch 2026 übernehmen.

Die Umstellung erfolgt prompt und ohne, dass die Eltern dafür eine neue Figur kaufen müssen: Sobald sich die Toniebox zu Hause mit dem WLAN verbindet, zieht sich das Gerät im Hintergrund die neue Version – und Christian Ulmen verstummt im Kinderzimmer für immer.