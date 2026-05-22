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Johanna Mikl-Leitner, Gerald Gerstbauer und Kristina Sprenger
© Tischler

Networking-Event

Hochkarätige Weinverkostung beim Europa Forum Wachau

22.05.26, 12:49
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Großes Networking in Niederösterreich: Gerald Gerstbauer lud im Rahmen des Europa Forum Wachau zu einer exklusiven Weinverkostung, bei der sich Spitzenpolitik und Wirtschaft die Klinke in die Hand gaben. 

Gerald Gerstbauer bat im Rahmen des renommierten Europa Forum Wachau zu einer hochkarätigen Weinverkostung. Das Zusammentreffen bot eine erstklassige Plattform für informelle Gespräche und den Austausch über aktuelle europäische Themen. In entspannter Atmosphäre der Wachau, die weit über die Grenzen Österreichs hinaus für ihre Spitzenweine bekannt ist, kamen führende Köpfe aus verschiedenen Sektoren zusammen, um edle Tropfen zu verkosten und wichtige Kontakte zu knüpfen.

Spitzenpolitik zu Gast

Magnus Brunner

Magnus Brunner

© Tischler

Unter den Gästen der Verkostung befand sich die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Ebenfalls aus den Reihen der Politik und Diplomatie nahmen Magnus Brunner sowie Michael Linhart an dem geschmackvollen Event teil. Die Präsenz dieser Entscheidungsträger unterstrich die Bedeutung des Europa Forums als wichtiger Treffpunkt für den politischen Diskurs in einem informellen und typisch österreichischen Rahmen.

Wirtschaft und Medien vertreten

Michael Linhart

Michael Linhart

© Tischler

Neben den politischen Vertretern zeigten sich auch prominente Namen aus der Wirtschaft und der Medienwelt begeistert von der Einladung. So waren unter anderem Wolfgang Fischer sowie die Top-Managerin Sabine Herlitschka bei der Verkostung anwesend. Die Mischung aus Politik, Diplomatie und Wirtschaft prägte den Abend von Gerald Gerstbauer und sorgte für reichlich Gesprächsstoff bei den anwesenden Gästen in der Wachau.

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