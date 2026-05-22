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Gerhard Ernst, Helene von Damm und Magic Christian
© Conny de Beauclair

Promi-Auflauf

Magic Christian feiert 35-jährige Erfolgsgeschichte mit magischen Highlights

22.05.26, 12:37
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Das älteste Hotel Wiens wurde zum „Zauberhotel“: Beim 35. Jubiläum von „ZauberDelikatEssen“ im Hotel Stefanie verblüffte Magic Christian gemeinsam mit seinen Magier-Kollegen zahlreiche prominente Gäste. 

Das traditionsreiche Hotel Stefanie in der Wiener Leopoldstadt verwandelte sich erneut in eine Bühne für ein besonderes Spektakel. Seit 1991 finden in den historischen Räumlichkeiten regelmäßig die Abende unter dem Motto „ZauberDelikatEssen“ statt. Heuer gab es einen speziellen Grund zum Feiern: Seit mittlerweile 35 Jahren begeistert Österreichs bekanntester Zauberkünstler Magic Christian gemeinsam mit dem Magischen Klub Wien das Publikum. Zu diesem Jubiläum versammelten sich viele bekannte Gesichter, um Wiener Charme und magische Momente zu erleben.

Alexander Schick und Magic Christian

Alexander Schick und Magic Christian

© Conny de Beauclair

Magie und feine Kulinarik

Michael Schottenberg, Andy Lee Lang und Gerhard Ernst

Michael Schottenberg, Andy Lee Lang und Gerhard Ernst

© Conny de Beauclair

Den Auftakt machte der Meister der Illusionen persönlich. Magic Christian eröffnete den Abend mit humorvollen „Zaubertricks für Anfänger“, bei denen die Gäste direkt mitmachen konnten. Hotelier Alexander Schick begrüßte die geladenen Gäste im stilvollen Ambiente des Hauses, bevor das Buffet mit zahlreichen Köstlichkeiten eröffnet wurde. Die Besonderheit des Konzepts zeigte sich zwischen den Gängen: Mitglieder des Magischen Klub Wien sorgten mit raffinierter Tischmagie direkt bei den Besuchern für Staunen und ungläubige Blicke im Saal.

Prominente Gäste im Staunen

Domino Blue, Gary Lux und Caroline Vasicek

Domino Blue, Gary Lux und Caroline Vasicek

© Conny de Beauclair

Unter die begeisterten Zuschauer mischten sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft und Medien. Mit dabei waren unter anderem Schauspieler Michael Schottenberg mit Gattin Claire, Musicalstar Caroline Vasicek sowie TV-Koch Robert Letz. Auch Entertainer Andy Lee Lang, Schauspieler Gerhard Ernst und der ehemalige Bundesminister Werner Fasslabend mit Gattin Martina ließen sich die magische Show nicht entgehen.

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