Mitten in den anhaltenden Spannungen innerhalb der britischen Königsfamilie haben sich Charles III. und sein Sohn Prinz Harry am 17. Oktober zu einem streng vertraulichen Vier-Augen-Gespräch auf dem schottischen Landsitz Balmoral getroffen.

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Fernab der Palastprotokolle und der lauten Schlagzeilen haben König Charles III. und sein abtrünniger Filius Prinz Harry einen überraschenden Schritt aufeinander zu gewagt. Wie "The Sun" enthüllte, trafen sich die beiden bereits am 17. Oktober zu einer diskreten Vier-Augen-Aussprache auf dem schottischen Landsitz Balmoral. Für Harry war es die erste persönliche Begegnung mit seinem Vater seit der überraschenden Rückkehr der Sussexes auf die britische Insel im vergangenen August.

Streng geheim: Ohne Meghan, ohne Camilla

Die Rahmenbedingungen der Zusammenkunft gleichen einem diplomatischen Manöver der heikelsten Sorte. Um jedes mediale Störfeuer im Keim zu ersticken, reiste Harry völlig solo in die schottischen Highlands – Herzogin Meghan und die Kinder Archie und Lilibet blieben trotz Schulferien zu Hause. Auch Königin Camilla glänzte durch Abwesenheit: Sie verbrachte den Tag rund 640 Kilometer entfernt beim traditionsreichen Champions Day auf der Pferderennbahn im englischen Ascot.

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Dass der Palast das Treffen – anders als die Zusammenkunft im Sommer auf Highgrove – mit absolutem Stillschweigen überging, werten Insider als gezieltes Kalkül: Nach Jahren schmutziger Wäsche, explosiven Enthüllungen und Gerichtsschlachten sollte das zarte Pflänzchen der Annäherung im geschützten Raum wachsen, ohne dass jedes Stirnrunzeln sofort weltweit seziert wird. Ein Palast-Insider bestätigte lediglich knapp: Auf beiden Seiten bestehe der aufrichtige Wunsch, ein gutes Verhältnis zu bewahren.

"Manche wollen nicht, dass es klappt"

Wie tief der Wunsch nach Familienfrieden bei Harry sitzt, hatte er bereits kurz zuvor im Magazin "GQ" klargestellt: "Bei allem, was sonst in der Welt los ist, ist das Wichtigste, sich zu versöhnen." Narben blieben freilich für immer, doch entscheidend sei der Wille. Vielsagender Nachsatz mit Zündstoff: "Manche Leute wollen nicht, dass es klappt. Ich will, dass es klappt." Auch wenn seine Sprecher eilig dementierten, dass damit Thronfolger Prinz William gemeint gewesen sei, gilt das brüderliche Verhältnis weiterhin als vollkommen zerstört.

Kalter Festtags-Korb: Weihnachten im US-Exil

Dass der Balmoral-Gipfel keineswegs die große royale Versöhnung bedeutet, zeigt der Blick auf den bevorstehenden Festtagskalender: Für Harry und Meghan gab es aus den Palastmauern erneut einen eisigen Korb. Weder bat Schwägerin Kate das Paar zu ihrem alljährlichen Weihnachtskonzert in die Westminster Abbey, noch trudelte eine Einladung für das traditionelle Familienfest auf Schloss Sandringham oder das private Mahl im Buckingham-Palast ein.

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Die Feiertage verbringt die Sussex-Familie daher im sonnigen Montecito mit Meghans Mutter Doria Ragland. Den Kochlöffel lässt Harry dabei gern ruhen, wie er jüngst im britischen TV witzelte: Seine Frau und seine Schwiegermutter seien meisterhaft in der Küche – er überlasse das Festmahl lieber den Damen.