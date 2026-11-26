Königin Mette-Marit hat bei einem Dankeskonzert in Oslo für eine Überraschung gesorgt. An der Seite von König Haakon wirkte sie ungewohnt gelöst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei dem Termin am Mittwochabend in der Osloer Dreifaltigkeitskirche zeigte sich Königin Mette-Marit (53) mit ihrem Ehemann König Haakon (53). Zu dem Dankeskonzert hatte neben dem Königspaar auch Haakons Mutter, Königin Sonja (89), geladen.

Helfer nach König Haralds Tod

Eingeladen waren Vertreter jener Organisationen und Einrichtungen, die vor und nach dem Tod von König Harald (†89) im Einsatz gestanden hatten. In seiner Eröffnungsrede dankte der norwegische König besonders dem medizinischen Personal, das sich in Haralds letzten Tagen um ihn sowie die königliche Familie gekümmert hatte, und würdigte zudem die Mitarbeiter des Hofes. Für die Gäste spielte die in Norwegen bekannte Indie-Pop-Band "Highasakite" rund um Sängerin Ingrid Helene Håvik (39), die für atmosphärischen, oft elektronisch geprägten Indie-Pop bekannt ist und dort bereits mehrere Nummer-eins-Alben verbuchte. Zur Musikwahl sagte König Haakon in seiner Eröffnungsrede: "Wir hoffen, dass wir eine schöne Zeit miteinander verbringen werden. Jetzt hören wir eine der Bands, die die Königin und ich ziemlich oft hören und sehr mögen."

König Haakon und Köniogin Mette Marit © Getty Images

Überraschung und neue Schritte

Im offiziellen Programm waren eigentlich nur König Haakon und Königin Sonja vorgesehen, ehe Mette-Marit um 18 Uhr händchenhaltend an der Seite ihres Mannes auftauchte. Sie trug unter anderem einen silbernen Glitzerrock des britischen Labels Wiggy Kit und wirkte entspannter und fröhlicher als noch vor wenigen Monaten – nach ihrer Lungentransplantation im Juni.

Auch bei ihrem Sohn Marius Borg Høiby (29) gibt es Veränderungen: Er bleibt zwar in Untersuchungshaft, darf diese aber mit einer Fußfessel außerhalb des Gefängnisses absitzen, sein Haus bei Skaugum täglich verlassen und seit Montag bei einem Möbelschreiner in einer Tischlerei arbeiten.