Wert des Ex-Domizils wo einst die Moderatorin wohnte, wird um die 50 Mio. Euro geschätzt.

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Ein prachtvolles Treppenhaus aus Marmor, hohe Decken, großzügige Räume und luxuriöse Möbel: Auf Instagram präsentiert Christie's International Real Estate derzeit ein außergewöhnliches Anwesen in der norditalienischen Stadt Bergamo zum Verkauf. Es handelt sich um den Palazzo Trussardi in der historischen Oberstadt. Das Gebäude aus dem Jahr 1570 umfasst eine Gesamtfläche von 5.150 Quadratmetern. Es verfügt über 15 Schlafzimmer und 20 Badezimmer.

Michelle Hunziker mit Tomaso Trussardi © Getty Images

Bekannt wurde der Palazzo durch seine prominenten Bewohner: Modeunternehmer Tomaso Trussardi und die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker lebten dort während ihrer Ehe. Der auf Instagram veröffentlichte Beitrag gewährt Einblicke in die historischen Räumlichkeiten des Palastes, dessen Eingangsbereich von Windhundmotiven an den Türbeschlägen geprägt ist.

Palazzo Trussardi © Christie's

Historisches Gebäude mit besonderen Auflagen

Das Anwesen umfasst darüber hinaus einen Park, eine Terrasse, einen Spa-Bereich sowie einen unterirdischen Verbindungsgang, der bis zum Stadttor Porta Sant'Agostino führt. Zum Gebäudekomplex gehören außerdem fünf Wohnungen mit jeweils rund 200 Quadratmetern Wohnfläche. Sie waren vor Jahren im Auftrag des 1999 verstorbenen Modepapstes Nicola Trussardi renoviert worden. Der Marktwert des Anwesens wird auf bis 50 Millionen Euro geschätzt. Das historische Gebäude unterliegt besonderen Auflagen, die bei einer Immobilienbewertung berücksichtigt werden müssen.

Palazzo Trussardi © Christie's

Die Familie Trussardi gehört zu den traditionsreichen italienischen Unternehmer- und Modefamilien. Ihre Geschichte ist eng mit Bergamo verbunden. Im März 2024 wurde Trussardi von der italienischen Unternehmensgruppe Miroglio Group übernommen.