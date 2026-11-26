Für Wintersport in die Berge fahren? Nicht heute. Der kräftige Schneefall hat die Wiener Prater Hauptallee kurzerhand in eine echte Langlaufstrecke verwandelt – und ein sportlicher Wiener hat die Gunst der Stunde sofort genutzt.

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Was sonst nur aus alpinen Skigebieten bekannt ist, spielt sich heute direkt im Herzen der Bundeshauptstadt ab. Auf der normalerweise von Joggern, Radfahrern und Spaziergängern bevölkerten Prater Hauptallee zieht ein Wintersportler seine Bahnen durch den frischen Schnee.

Video zum Thema Dieser Wiener macht jetzt den Prater zur Langlauf-Loipe © oe24

4,5 Kilometer Piste mitten in der Stadt

Die Bedingungen auf der Allee zwischen Praterstern und Lusthaus spielen ihm dabei perfekt in die Karten. Auf rund 4,5 Kilometern geht es schnurgerade und völlig flach dahin – ideal für eine spontane Runde auf den schmalen Brettern, ganz ohne lange Anreise ins Umland.

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Selbst gespurt durch die neue Piste

Offiziell rücken die Pistenfahrzeuge der Stadt Wien auf den städtischen Loipen zwar erst ab einer Schneedecke von mindestens 20 Zentimetern aus. Doch echte Wintersport-Fans lassen sich davon nicht aufhalten: Sobald genug Schnee liegt, wird die Spur kurzerhand selbst gezogen. Zwischen staunenden Spaziergängern sorgt der ungewöhnliche Anblick heute jedenfalls für beste Stimmung.