Kaum haben die ersten Weihnachtsmärkte geöffnet, kocht eine altbekannte Debatte wieder hoch – doch diesmal geht es einen Schritt weiter. Ein deutscher Verein kritisiert nun auch kreative Ersatznamen für den heißen Kakao mit Rum ins Visier. In Wien zieht man bereits Konsequenzen.

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Es gehört für viele zum fixen Ritual am Christkindlmarkt: eine Tasse heißer Kakao mit einem Schuss Rum.

Während der Name "Lumumba" vielerorts bereits von den Tafeln verschwunden ist, fordern Aktivisten auch die Abkürzungen abzuschaffen.

Nachdem Städte wie Frankfurt oder Kassel den ursprünglichen Namen bereits in den vergangenen Jahren verbannt hatten, wurden viele Standbetreiber kreativ. Auf den Preistafeln tauchten plötzlich verniedlichte oder abgewandelte Begriffe wie "Lumi", "Lumamba" oder "Lamamba" auf. Genau dagegen macht die "Initiative Schwarze Menschen in Deutschland" (ISD) nun mobil.

Gegenüber deutschen Medien stellte Vorstand Tahir Della klar, dass auch diese Abkürzungen nicht akzeptabel und verletzend seien. Sie zeigten lediglich den Unwillen, sich wirklich von kolonialen Kontinuitäten und rassistischen Bezeichnungen zu lösen. Die Forderung ist eindeutig: Der Name muss komplett verschwinden – auch in abgewandelter Form.

Der ernste Hintergrund des Kult-Getränks

Warum sorgt ein Heißgetränk überhaupt für so viel Aufregung? Der Name geht auf Patrice Émery Lumumba zurück. Er war 1960 der erste demokratisch gewählte Premierminister des unabhängigen Kongo und gilt als Symbolfigur des antikolonialen Widerstands. Nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt wurde er im Jänner 1961 im Zuge eines Putsches unter Beteiligung belgischer Offiziere erschossen. Kritiker bemängeln schon lange, dass die Benennung eines alkoholischen Getränks – oft salopp als "Kakao mit Schuss" bestellt – die Ermordung des Politikers geschmacklos verharmlost.

So reagieren Wien und die Schausteller Auch in Österreich schlägt das Thema Wellen, die Umsetzung fällt jedoch völlig unterschiedlich aus.

Rathausplatz: Kein "Lumumba" mehr

Auf dem prominenten Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz gibt es den Begriff gar nicht mehr. Dort wird der Klassiker ganz neutral als" Heiße Schokolade mit Rum" verkauft.

Auf anderen Märkten – etwa im Wiener Prater – sowie bei vielen deutschen Schaustellerverbänden stößt die Debatte hingegen auf Unverständnis. Betreiber kritisieren die Verbote oft als überzogen. Beim Verkauf stehe für sie die jahrzehntelange Tradition im Vordergrund, nicht eine politische Botschaft. Wie viele Standbetreiber am Ende tatsächlich ihre Schilder umschreiben, bleibt abzuwarten – der Streit um die Tasse Kakao dürfte die Märkte jedenfalls noch durch den gesamten Advent begleiten.