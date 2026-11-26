In der Josefstadt sorgt das geplante Bezirksbudget für 2027 für heftige Auseinandersetzungen. Neben der Höhe der Ausgaben stehen auch gebrochene Vereinbarungen im Raum.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Josefstadt steht vorerst ohne beschlossenes Budget für 2027 da. Bei der Bezirksvertretungssitzung am Mittwochabend hat der Budgetvoranschlag von Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne) mit 20 zu 20 Stimmen keine Mehrheit gefunden. Grüne und KPÖ haben für den Entwurf gestimmt, SPÖ, ÖVP, NEOS und FPÖ dagegen. Wie hitzig die Debatte verlaufen ist, lässt ein Zwischenfall erahnen. Aus den Reihen der KPÖ soll laut "Kurier" während der Sitzung sogar der Mittelfinger gezeigt worden sein.

Geplante Ausgaben mehr als doppelt so hoch

Besonders umstritten ist die Höhe der geplanten Ausgaben. Obwohl der Budgetansatz bei rund 3,8 Millionen Euro liegt, sieht der Entwurf Ausgaben von knapp 8,2 Millionen Euro vor. Für die SPÖ ist angesichts der angespannten Finanzlage nicht nachvollziehbar, warum Fabisch mehr Geld für die Öffentlichkeitsarbeit, das jährliche Straßenfest und weitere Veranstaltungen ausgeben will. Auch die Notwendigkeit einer geplanten Studie stellt die Partei infrage.

Doch längst geht es nicht mehr nur ums Geld. Die Sozialdemokraten werfen Fabisch vor, sich seit dem vergangenen Budgetbeschluss mehrfach über getroffene Vereinbarungen hinweggesetzt zu haben. "Wenn Vereinbarungen ignoriert werden, schafft das kein Vertrauen für die Zukunft", sagt Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Eva Krennbauer (SPÖ).

Streit um gemeinsam beschlossene Projekte

Fabisch wiederum warnt davor, dass durch das geplatzte Budget auch die Umsetzung bereits begonnener Projekte ins Stocken geraten könnte. Mehr als eine Million Euro sind im Entwurf für Schulen und Kindergärten vorgesehen. Finanziert werden soll auch die Neugestaltung des Josef-Matthias-Hauer-Platzes. "Man kann aber beispielsweise nicht für den neuen Josef-Matthias-Hauer-Platz sein und ihn dann nicht bezahlen wollen", sagt Fabisch.

Genau an diesen Projekten will die SPÖ nach eigenen Angaben allerdings gar nicht sparen. Die Partei bekennt sich sowohl zur Umgestaltung des Platzes als auch zur offenen Volksschule in der Langen Gasse und zu Hitzeschutzmaßnahmen an Schulen und Kindergärten.

Fabisch zeigt sich weiterhin gesprächsbereit, kritisiert aber, dass die SPÖ entsprechende Angebote im Vorfeld der Abstimmung nicht wahrgenommen habe. Nun muss eine Sondersitzung beantragt werden, bei der erneut über das Bezirksbudget abgestimmt werden soll.

ÖVP drängt auf Kurswechsel

Mit einem Schuldenstand von 4,43 Millionen Euro hat die Josefstadt 2025 nach Angaben der ÖVP zu den vier höchstverschuldeten Bezirken Wiens gezählt. Gleichzeitig ist der Anteil der Ausgaben für Schulsanierungen seit 2019 von 31 auf sechs Prozent gesunken. "Während Schulen und Kindergärten dringend auf Sanierungen warten und wichtige Infrastrukturmittel liegen bleiben, werden Prestigeprojekte und grüne Eigenwerbung vorangetrieben", kritisiert ÖVP-Klubobmann Adam Christian. Für die bevorstehende Sondersitzung fordert er eine grundlegende Überarbeitung des Budgetentwurfs.