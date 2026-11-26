Gratis essen und dabei etwas Gutes tun: Genau das erwartet Besucher am Freitag bei der Eröffnung von "Vamos" in der Wiener Innenstadt.

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Morgen (27.11.) eröffnet am Franz-Josefs-Kai 27 ein brandneuer City-Imbiss namens "Vamos". Zur großen Opening-Party warten die Betreiber mit einer besonderen Überraschung auf: Bei ihrem ersten Besuch bekommen alle Gäste von 15 bis 19 Uhr ein Kebap geschenkt. Zur Auswahl stehen Hühner- und Steak-Döner, dazu gibt es obendrein ein kostenloses Erfrischungsgetränk.

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Die Eröffnung soll aber nicht nur ein Fest für das hungrige Publikum sein. Jeder Lokalbesucher kann nach eigenem Ermessen eine Spende für den guten Zweck tätigen. Der gesammelte Betrag wird daraufhin dem St. Anna Kinderspital überwiesen und unterstützt damit Kinder und Familien, die mit schweren Erkrankungen konfrontiert sind. So wird das große Opening zu einer einzigartigen Aktion, bei der Genuss und Hilfsbereitschaft Hand in Hand gehen.