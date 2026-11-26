Rund um das Kraftwerk Donaustadt wird bis 2032 kräftig gebaut. Der Schlot geht zuerst, danach folgen Wiens zweite Geothermie-Anlage und weitere Wärme-Anlagen.

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Der schon von weitem sichtbare Energieriese jenseits der Donau hat ausgedient: Die Kraftwerksblöcke 1 und 2 stehen seit Jahren still und werden nun teilweise zurückgebaut - samt Schlot, der hier schon seit 1973 steht. Wien Energie plant an dieser Stelle die zweite Tiefengeothermie-Anlage und den ersten Erdbecken-Wärmespeicher in der Bundeshauptstadt sowie einen Tageswärmespeicher und Großwärmepumpen. Sie zapfen dafür heißes Wasser aus mehreren Kilometern Tiefe an und speichern wertvolle Sommerwärme für den Winter. Block 3, die modernste Anlage am Standort, bleibt erhalten.

Das Kraftwerk Donaustadt wird bald jahrelang zu einer Baustelle. © Wien Energie / Max Kropitz

Für die Umsetzung von Wiens größtem Wärme-Hub spricht natürlich die verfügbare Infrastruktur: Das Fernwärme-Leitungsnetz ist hier bereits darauf ausgelegt, große Energiemengen aufzunehmen und an die Wiener zu verteilen. Gebaut wird von 2027 bis voraussichtlich 2032. Dann steigt die Versorgung von 180.000 auf 280.000 Haushalte, allein die Geothermie liefert Wärme für 70.000. Rund eine Milliarde Euro pumpt Wien Energie künftig in den Ausbau und die Dekarbonisierung der Fernwärme, bis 2040 soll fossile Energie gänzlich Geschichte sein.

Ein Rendering des Erneuerbaren-Wärme-Hubs Donaustadt. © Wien Energie / Merlin Bartholom

"Mit dem Ausbau und der Modernisierung des Standorts Donaustadt setzen wir den nächsten wichtigen Schritt in der erneuerbaren Energiegeschichte und dem konkreten Plan der Stadt Wien zu Raus aus Gas", sagt Ulli Sima (SPÖ), Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke. "Mit diesem erneuerbaren Ausbau setzen wir für Strom und Wärme Maßnahmen und schaffen zudem wichtige Speicherkapazität für eine 24/7-Verfügbarkeit. Das ist ein wegweisendes Projekt für unsere Stadt für Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und teuren Energieimporten. Damit stärken wir Versorgungssicherheit, Preisunabhängigkeit und Lebensqualität für die Wienerinnen und Wiener."