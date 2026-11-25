Schneealarm in Wien: Die 48er stehen für Donnerstag bereit. Bei starkem Schneefall rücken 1.400 Einsatzkräfte und 282 Fahrzeuge aus.

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Wegen der Wetterprognose für morgen, Donnerstag, ist der Winterdienst in Bereitschaft. Bei starkem Schneefall sind alle 1.400 Einsatzkräfte und sämtliche 282 Räum- und Streufahrzeuge unterwegs, 71 davon gehören privaten Firmen.

Sie betreuen das 2.800 Kilometer lange Straßennetz der Stadt. "Die Einsätze werden flexibel an die Wetterbedingungen angepasst", sagt Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Sole statt Salzberge

Bei Temperaturen um null Grad streuen die 48er Sole, wird es kälter, kommt Feuchtsalz zum Einsatz. Das Streugut haftet auf der Fahrbahn, wird nicht verweht und wirkt bis minus 15 Grad. Das schont die Umwelt und senkt den Feinstaub. "So wenig wie möglich und so viel wie nötig", betont Czernohorszky.

Wichtig: Eigenverantwortung der Wiener

Czernohorszky appelliert an die Eigenverantwortung: winterliche Schuhe tragen, vorsichtig gehen und langsam fahren.

Fact-Box: Winterdienst Wien

Einsatzzeit: 1. November bis 31. März

Personal: bis zu 1.400 Personen

Fahrzeuge: 282 Räum- und Streufahrzeuge, davon 71 von Privatfirmen

Straßennetz: 2.800 Kilometer (6.000 Kilometer Fahrstreifen)

Straßenfläche: 24,4 Millionen Quadratmeter Gehwege, Radwege, Stiegen

Marktflächen: 1.100 Kilometer

Lagerplätze: 11

Glättewarnanlagen: 11

Gehsteige: Pflicht der Anrainer

Schneetelefon der MA 48: 01/546 48