Was frisst ein Tiger und wie kommen Rentiere mit der eisigen Kälte zurecht? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es bei den Kinderführungen im Advent im Tiergarten Schönbrunn.

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Für viele Kinder kann Weihnachten gar nicht schnell genug kommen, und gerade in der Adventzeit scheint die Zeit bis zur Bescherung besonders langsam zu vergehen. Um kleinen Tierfreunden das Warten zu versüßen, hat sich der Tiergarten Schönbrunn auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm für die vier Adventsonntage und den Heiligen Abend einfallen lassen.

Tierische Begegnungen im Advent

Ganz groß geht es bereits am 29. November los, wenn mit den Elefanten, Flusspferden und Nashörnern einige der imposantesten Bewohner des Tiergartens besucht werden. Eine Woche später dreht sich bei den Tigern, Onagern und Pinguinen alles darum, was in der Tierwelt auf dem Speiseplan steht. Am 13. Dezember führt der Rundgang mit den Eisbären, Arktischen Wölfen und Rentieren zu den Bewohnern des hohen Nordens. Passend zum bevorstehenden Weihnachtsfest geht es am letzten Adventsonntag zum urigen Tirolerhof, wo mit Schafen, Ziegen und Rindern die Krippentiere im Mittelpunkt stehen.

Adventprogramm im Tiergarten Schönbrunn 29. November: "Giganten" mit Elefanten, Flusspferden und Nashörnern 6. Dezember: "Was frisst denn du?" mit Tigern, Onagern und Pinguinen 13. Dezember: "Hoch aus dem Norden, da komm’ ich her" mit Eisbären, Arktischen Wölfen und Rentieren 20. Dezember: "Krippentiere" mit Schafen, Ziegen und Rindern am Tirolerhof 24. Dezember: "Warten auf das Christkind" mit Weihnachtsbasteln in der ORANG.erie von 9 bis 15.45 Uhr

Die einstündigen Führungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr beim Infocenter an der Kassa Hietzing. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, allerdings müssen die Kinder von einem Erwachsenen begleitet werden.

Warten auf das Christkind

Den Auftakt macht am 29. November die erste Adventführung zu den "Giganten". © DANIEL ZUPANC

Wenn am Morgen des 24. Dezember die Aufregung bei den Kleinsten kaum noch zu bändigen ist, bietet sich ebenfalls ein Ausflug in den Tiergarten an. Neben den Fütterungen der Mähnenrobben und Pinguine steht auch heuer wieder gemeinsames Weihnachtsbasteln auf dem Programm. Wer noch ein Geschenk für Mama, Papa oder die Großeltern benötigt, kann von 9 bis 15.45 Uhr in der Adventwerkstatt in der ORANG.erie kleine Christbäume, Wichtelanhänger und Weihnachtskarten basteln.

Der Tiergarten ist im Dezember täglich von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet, auch an den Feiertagen.