75 Absolventen der Verkehrswirtschaft hat die WKNÖ in St. Pölten geehrt. Dazu holte sie zehn Lehrlinge mit ausgezeichnetem Abschluss vor den Vorhang.

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Bei der Diplomfeier in der Wirtschaftskammer bekamen 75 Absolventen ihre Zeugnisse für die Befähigungs- und Konzessionsprüfungen 2026. Die größte Gruppe stellt mit 50 Prüfungen das Güterbeförderungsgewerbe. Dazu kommen 13 PKW-Personenbeförderer, fünf Autobusbetriebe, fünf Bus-und-PKW-Kombis und zwei Spediteure.

Ohne Verkehr steht das Land

"Wer neben Beruf und Familie eine Prüfung absolviert, nimmt einiges auf sich", betonen WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser und Sparten-Vize Richard Mader. Mader ist überzeugt: "Ohne Verkehr steht unser Land."

Nachwuchs und Abschied

Zehn Lehrlinge haben ihre Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung bestanden. "Gut ausgebildete junge Menschen werden schon heute dringend gebraucht", sagt Mader und fordert faire Entlohnung, Wertschätzung und Aufstiegschancen.

Verabschiedet wurde Hofrätin Eva Lang-Loritz vom Land Niederösterreich. Fast vier Jahrzehnte war sie der Sparte als Mitglied der Prüfungskommission verbunden.