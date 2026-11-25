23,5 Meter hoch, 60 Jahre alt und festlich beleuchtet: Der Litschauer Christbaum ist seit gestern neuer Blickfang im St. Pöltner Regierungsviertel.

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Die Weihnachtszeit ist jetzt auch im niederösterreichischen Regierungsviertel angekommen: Vor dem Landhaus in St. Pölten sorgt seit Dienstagabend ein gewaltiger Christbaum für Adventstimmung. Er stammt heuer aus Litschau, der nördlichsten Stadt Österreichs, und wurde bei einer festlichen Zeremonie in Betrieb genommen, der auch prominente Politiker beiwohnten.

Vor dem erleuchteten Landhaus-Christbaum aus Litschau: (hinten v.l.) Bürgermeister Rainer Hirschmann, der Zweite NÖ Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und (7.v.l.) die Dritte NÖ Landtagspräsidentin Elvira Schmidt mit den Vorschulkindern und ihren Pädagoginnen und Betreuerinnen. © NLK Pfeiffer

Vorschulkinder aus Litschau sowie die Stadtkapelle der Waldviertler Gemeinde stimmten die Besucher bereits auf den 1. Advent am kommenden Sonntag ein. Die traditionelle Übergabe des Landhaus-Christbaums gilt seit Jahren als Zeichen der Verbundenheit zwischen den Gemeinden Niederösterreichs und dem Land. "Unsere Bräuche und Traditionen geben uns Halt und Orientierung. Darum halten wir in Niederösterreich ganz bewusst an unserem christlichen Glauben fest." Dabei gehe es um Werte wie "Nächstenliebe, Füreinander-da-Sein und Aufeinander-Schauen, die sich in Traditionen wie dem Martinsfest, dem Nikolaus, dem Advent oder dem Christkind wiederfinden", erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Der diesjährige Christbaum kann sich mehr als sehen lassen: Die Fichte wurde von der Familie Sax zur Verfügung gestellt und bringt beeindruckende Maße mit. Mit einem Alter von rund 60 Jahren, einer Höhe von 23,5 Metern und einem Stammdurchmesser von etwa 80 Zentimetern zählt sie zu den beeindruckendsten Advent-Blickfängen des Landes. In den kommenden Wochen wird der Baum Tausende Besucher im Regierungsviertel begrüßen und als leuchtendes Symbol der Weihnachtszeit dienen.