Die neue EU-Führerscheinrichtlinie bringt Änderungen für Fahranfänger und Pendler. Das beliebte L17 bleibt erhalten, gerade am Land ist das wichtig.

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Gute Nachrichten für Jugendliche im Mostviertel: Das begleitete Fahren ab 17 bleibt möglich. Bis zu 70 Prozent der Jugendlichen am Land nutzen L17 derzeit.

"Für junge Menschen im ländlichen Raum ist der Führerschein oft der Schlüssel zu Lehrstelle, Schule und selbstständiger Mobilität", sagt Werner Fichtinger, Geschäftsführer der EASY DRIVERS Fahrschulen mit einem Standort in Ybbs.

Digital, aber mit Karte

Bis Ende 2030 kommt ein EU-weiter digitaler Führerschein. Die Scheckkarte wird nicht abgeschafft. Ältere Dokumente, ausgestellt vor dem 19. Jänner 2013, müssen bis 19. Jänner 2033 getauscht werden, eine neue Prüfung ist dafür nicht nötig. Bei der Probezeit schreibt die EU mindestens zwei Jahre vor. Österreich liegt mit drei Jahren bzw. bis zum 21. Lebensjahr schon darüber. Stärker im Fokus der Ausbildung stehen künftig Fußgänger und Radfahrer.

Schalten statt Prüfung

Wer die Prüfung auf Automatik ablegt, bekommt den Code 78 und muss für ein Schaltauto derzeit noch einmal zur Prüfung. Künftig reicht eine Schulung mit mindestens sieben Einheiten in der Fahrschule. Die Praxis erwartet die WKO ab Mitte 2029.