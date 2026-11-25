Neu im Flugplan
Ryanair fliegt ab März von Linz nach Barcelona/Girona
Ryanair nimmt ab 31. März 2027 eine neue Direktverbindung vom Linz Airport nach Girona in Katalonien auf. Die irische Fluggesellschaft wird die Strecke jeweils mittwochs und samstags bedienen. Girona ist nach Alicante, Bari und London die vierte Ryanair-Destination ab Linz.
Der Flughafen Girona liegt nordöstlich von Barcelona und bietet Reisenden Zugang zur katalanischen Hauptstadt sowie zur spanischen Mittelmeerküste, auch die Küstenregion Costa Brava und die Pyrenäen sind gut erreichbar. Die Costa Brava bietet Sandstrände, kleine Badebuchten, Küstenwanderwege und historische Ortskerne. Zu den bekannten Urlaubsorten zählen Tossa de Mar, Calella de Palafrugell und Begur.
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Basic Flugpreis 67,99 Euro
Die Flüge sind bereits buchbar. Preisbeispiel vom 25. November/11 Uhr: Linz-Barcelona, Abflug: 20.30 Uhr, Ankunft: 22.30 Uhr, Basic Flugpreis: 67,99 Euro.
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