Zu Weihnachten empfinden wir besonders stark, wie eng wir in der Familie zusammengehören und was wir ihr verdanken. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wünscht den oe24-Lesern gesegnete Weihnachten und ein besinnliches Fest.

"Gerade zu Weihnachten wird spürbar, was unser Niederösterreich ausmacht: der Zusammenhalt und die Nähe der Menschen", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in ihrem Weihnachtsgruß, den sie an unsere Leser richtet: "Dafür sage ich von Herzen Danke! Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr“, grüßt die Landeshauptfrau.

Jahresbilanz der Landeshauptfrau

© Land NÖ

Die Landeshauptfrau zieht Jahresbilanz: "2025 war ein bewegtes Jahr, das uns gefordert hat und in dem wir in Niederösterreich viel gestaltet haben. Dabei ist klar: Um das Gute in unserem Bundesland zu bewahren, müssen wir unsere Strukturen auch weiterentwickeln. Gerade heuer hat sich gezeigt, wie wichtig das ist. Wir haben große Reformen angestoßen, die Niederösterreich auf unserem eigenständigen Weg weiterbringen. Denn wir packen an und gestalten die beste Zukunft für unsere Kinder. Dafür sagen wir aufrichtig Danke!"

Weihnachten sei die Zeit, in der wir spüren, "wie viel Kraft im Zusammenhalt liegt – und diese Kraft ist in Niederösterreich besonders stark. In diesem Sinne wünschen wir ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest, wo wir mit Familien und Freunden zusammenkommen und besonders auf jene achten, die unsere Unterstützung benötigen. Auch das zeichnet unser Land aus. Vielen Dank und Gottes Segen!"