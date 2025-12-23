NÖ Christbaumbauern ziehen äußerst positive Bilanz

Die Niederösterreichischen Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern blicken auf ein erfolgreiches Verkaufsjahr 2025 zurück.

Insgesamt wurden rund 1,1 Millionen Christbäume aus Niederösterreich verkauft. Damit wurden die Erwartungen der Branche erfüllt und das hohe Interesse an regionalen Christbäumen erneut bestätigt. Niederösterreichs Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern befinden sich heute in der Zielgeraden. Die diesjährige Saison neigt sich ihrem Ende zu und die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen.

Kunden kaufen früher ihren Baum

Die Saison war von einem früheren Christbaumkauf geprägt. Viele Kundinnen und Kunden entschieden sich bereits zeitig im Advent für ihren Baum, was zu einer gleichmäßigen Nachfrage über mehrere Wochen hinweg führte. In der Folge waren einige Verkaufsstände bereits am Montag vor Weihnachten ausverkauft. "Die Nachfrage nach heimischen Christbäumen war auch heuer sehr gut. Der frühe Kauf hat gezeigt, dass Regionalität, Frische und Qualität für die Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Aber auch unser Service kommt bei unseren Kundinnen und Kunden gut an. Sie sehen, dass wir versuchen alle ihre Wünsche zu erfüllen“, erklärt Josef Reithner, Obmann der NÖ Christbaumbauern.

Diesjährige Christbaumtrends

Diesjährige Trendbäume waren wieder die Nordmannstannen, die als Familienbäume einmal mehr punkten konnten. Die Größen variierten je nach Region. Während Hausbesitzer zu größeren Bäumen gegriffen haben, wurde für Wohnungen nach kleineren Christbäumen gesucht. "Das schöne ist, dass wir auch heuer eine breite Christbaumpalette anbieten konnten. Von seltenen Größen bis hin zu ausgefallenem Wuchs war alles mit dabei“, freut sich Reithner.

Bis 24. Dezember 12 Uhr, kann an den Christbaumständen noch nach dem Traumbaum gesucht werden. Danach heißt es für die Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern abbauen, reinigen und vorbereiten für das kommende Jahr. Für die Betriebe bedeutet das einen nahtlosen Übergang in die Pflege- und Produktionsphase für die nächsten Christbaumgenerationen.