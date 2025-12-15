Teenie (15) bedrohte Betreuerin mit Küchenmesser

Der Jugendliche steht zudem unter Verdacht, einen schweren Raub begangen zu haben.

Ein 15-Jähriger, der in Bruck an der Mur in einer betreuten Wohnung untergebracht ist, hat seine Betreuerin mit einem Küchenmesser bewaffnet mit dem Umbringen bedroht. Die Frau konnte flüchten. Nun steht der Jugendliche auch unter Verdacht, im November in der Stadt einen schweren Raub mit einem Messer begangen zu haben. Er wurde laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Steiermark vom Montag in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Die Drohung gegen die Betreuerin hatte der Bursche bereits am vergangenen Freitagvormittag ausgesprochen. Der 49-Jährigen gelang es, unverletzt aus der Wohnung zu entkommen. Danach verbarrikadierte sich der Jugendliche, indem er Möbelstücke vor die Wohnungstüre schleppte. Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe mussten eingreifen.

Zwei Messer und Maskierung sichergestellt

Im Zuge der Festnahme stellten die Polizisten zwei Messer sowie eine Maskierung sicher. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, dürfte der in Betreuung stehende Jugendliche bereits am 27. November einen Raubüberfall mit Messer begangen haben. Damals wurde ein 29-Jähriger von einem dunkel gekleideten Täter, der anschließend mit einem E-Scooter flüchtete, bedroht und beraubt. Der Mann wurde daraufhin aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Jugendliche laut Polizei zu beiden Sachverhalten geständig.