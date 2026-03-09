Politik muss raus aus dem ORF!

Ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel

Das Bild, das der ORF in diesen Tagen abgibt, ist verheerend. Der Rücktritt des bisherigen ORF-Generaldirektors Roland Weißmann wegen Me-Too-Vorwürfen könnte nun die Büchse der Pandora öffnen. Immerhin befinden wir uns mitten im ORF-Wahlkampfjahr und hier geht es den Parteien bekanntlich um möglichst viel Macht und Einfluss im ORF.

Alleine dass es schon wieder Sideletter – so wie es bereits unter Rot-Schwarz, dann Schwarz-Blau und Türkis-Grün auch immer der Fall war – wo sich ÖVP und SPÖ die ORF-Chefposten aufteilen, sind im Jahr 2026 schlicht unerträglich!

ORF muss endlich aufräumen

Die diversen Me-Too-Vorwürfe müssen lückenlos aufgeklärt werden. Ganz unabhängig davon gehört das ORF-Gesetz aber endlich reformiert. Der parteipolitische Einfluss – übrigens, liebe Parteien, Ihr überschätzt den Einfluss des Küniglbergs mittlerweile völlig - ist eine Schande.

Der Stiftungsrat sollte endlich wirklich nach Qualifikation besetzt werden. Erst dann würde die theoretische Möglichkeit bestehen, dass dann auch die ORF-Geschäftsführung nach tatsächlichem Können und nicht nach Parteinähe oder peinlichen Sideletters gewählt wird.