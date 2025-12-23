Weihnachtsnachwuchs bei den Ziegen im Streichelzoo in Schmiding

Seltene Girgentanaziegen sind bereits lebhaft unterwegs.

Krenglbach. Mit einer Bescherung bereits vor dem 24. Dezember kann der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels aufwarten: Mehrere Ziegenbabys erblickten kurz vor Weihnachten das Licht der Welt. Die kleinen Girgentanaziegen erkunden bereits neugierig ihr Gehege im Streichelzoo und zeigen ein für Ziegen typisches, lebhaftes Verhalten", hieß es in einer Presseaussendung des Zoos.

Die Zicklein sind gemeinsam mit ihren Kameraden im Streichelzoo tolle Komplizen, um die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen. Aber auch die kühlere Temperaturen gewohnten roten Pandas und sibirischen Tiger sind im Winter sehr gut zu beobachten.

Die Girgentanaziege ist eine seltene, bedrohte Haustierrasse, die nachgezüchtet wurde. Sie gehört zu den ältesten Ziegenrassen der Welt und zeichnet sich durch ihre auffälligen, schraubenförmig gedrehten Hörner aus, die sich bei den Jungtieren erst im Lauf der kommenden Monate entwickeln.