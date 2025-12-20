Weihnachten: Last-Minute-Buchgeschenke

Diese Bücher kommen garantiert gut an!

Auch heuer heißt es wie immer: Nicht lesen ist auch keine Lösung! Und darum haben wir ein paar Last-Minute-Geschenktipps für Sie zusammengestellt, um Ihren Lieben eine Freude zu bereiten!

Budgen für Wien-Krimifans

Moderator Patrick Budgen hat mit "Das Zwergpudel-Zerwürfnis" seinen bereits dritten Zentralfriedhofs-Krimi verfasst. Und der hat es in sich! Die berühmte Schlagersängerin Conny Red stirbt in ihrer Sauna. Ein Unfall? Totengräber und Ex-Journalist Alexander Toth glaubt nicht daran. Budgen vereint in seiner Reihe cozy Spannung, schwarzen (Wiener) Humor und extravagante Ideen. Für alle, die Krimis mögen und Wiener Atmosphäre schätzen. 2026 kommt schon der nächste Band...

Österreicherinnen entdecken

Nina Pavicsits stellt in ihrem Buch "We are Austria 77 außergewöhnliche Frauen aus Österreich" vor. Darunter solche, mit denen wir uns gerne schmücken wie Sisi oder Elfriede Jelinek. Aber es gibt auch andere zu entdecken, wie Dompteurin Henriette Williard oder Wrestlerin Thekla Kaischauri. Außen wie innen liebevoll gestaltetes Buch, das man getrost groß und/oder klein schenken kann!

Spielbuch für alle

Weihnachten ist für viele die Zeit der Spiele. Mit "Carp City" vom erfolgreichen Illustrations-Ehepaar Mizielinski liegen Sie genau richtig, wenn Sie etwas Extravagantes schenken wollen. Denn dieses Buch im Wimmelstyle ist ein Spiel, das sich dank ablösbarer Sticker immer wieder verändert! Zum Schluss wird in der Stadt des tanzenden Karpfens gefeiert!

Geheimtipp für Musikfreaks

Entdecken. Wissen Sie immer, worum sich der Song dreht, der gerade im Radio spielt und Sie genüsslich mitsingen? Nein? Dann kann das neue Buch von Musikexperte Michael Behrendt definitiv Abhilfe schaffen. In Verhört, verkannt, vereinnahmt geht es genau darum. Nämlich, wie Songs falsch verstanden werden. So ist der Schlager-Reißer Griechischer Wein von Udo Jürgens mitnichten ein Hohelied aufs Andudeln, sondern eine melancholische Hommage an Gastarbeiter. Ein schönes Buch für alle Musikfreaks auf Entdeckungsreise.