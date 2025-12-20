Alles zu oe24VIP
Weihnachten: Last-Minute-Buchgeschenke

Von
20.12.25, 06:51
Diese Bücher kommen garantiert gut an!

Auch heuer heißt es wie immer: Nicht lesen ist auch keine Lösung! Und darum haben wir ein paar  Last-Minute-Geschenktipps  für Sie zusammengestellt, um Ihren Lieben eine Freude zu bereiten!

Kopie von Patrick Budgen
© Edition a
 

Budgen für Wien-Krimifans

Moderator Patrick Budgen hat mit "Das Zwergpudel-Zerwürfnis" seinen bereits dritten Zentralfriedhofs-Krimi verfasst. Und der hat es in sich! Die berühmte Schlagersängerin Conny Red stirbt in ihrer Sauna. Ein Unfall? Totengräber und Ex-Journalist Alexander Toth glaubt nicht daran.  Budgen  vereint in seiner Reihe cozy Spannung, schwarzen (Wiener) Humor und extravagante Ideen. Für alle, die Krimis mögen und Wiener Atmosphäre schätzen. 2026 kommt schon der nächste Band...

Kopie von Nina Pavicsits
© Miriam Mehlmann
 

Österreicherinnen entdecken

Nina Pavicsits  stellt in ihrem Buch "We are Austria 77 außergewöhnliche Frauen aus Österreich" vor. Darunter solche, mit denen wir uns gerne schmücken wie Sisi oder Elfriede Jelinek. Aber es gibt auch andere zu entdecken, wie Dompteurin Henriette Williard oder Wrestlerin Thekla Kaischauri. Außen wie innen liebevoll gestaltetes Buch, das man getrost groß und/oder klein schenken kann!

Weihnachten: Last-Minute-Buchgeschenke
© oe24

Spielbuch für alle

Weihnachten ist für viele die Zeit der Spiele. Mit "Carp City" vom erfolgreichen Illustrations-Ehepaar Mizielinski liegen Sie genau richtig, wenn Sie etwas Extravagantes schenken wollen. Denn dieses Buch im Wimmelstyle ist ein Spiel, das sich dank ablösbarer Sticker immer wieder verändert! Zum Schluss wird in der Stadt des tanzenden Karpfens gefeiert!

Weihnachten: Last-Minute-Buchgeschenke
© oe24

Geheimtipp für Musikfreaks

Entdecken. Wissen Sie immer, worum sich der Song dreht, der gerade im Radio spielt und Sie genüsslich mitsingen? Nein? Dann kann das neue Buch von Musikexperte Michael Behrendt definitiv Abhilfe schaffen. In Verhört, verkannt, vereinnahmt geht es genau darum. Nämlich, wie Songs falsch verstanden werden. So ist der Schlager-Reißer Griechischer Wein von Udo Jürgens mitnichten ein Hohelied aufs Andudeln, sondern eine melancholische Hommage an Gastarbeiter. Ein schönes Buch für alle Musikfreaks auf Entdeckungsreise.

