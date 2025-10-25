WE ARE AUSTRIA - 77 außergewöhnliche Frauen aus Österreich dreht sich

Was im Geschichtsunterricht zu wenig Beachtung findet, nämlich welch spannende, inspirierende, unkonventionelle Frauen (abseits der ganz wenigen üblichen Verdächtigen) Österreich hervorgebracht hat, gibt es jetzt in einem neuen, liebevoll gestalteten Buch nachzulesen. Die preisgekrönte Wiener Grafikdesignerin Nina Pavicsits hat ein illustriertes Buch über berühmte Österreicherinnen für ihre zwei Kinder gesucht und, weil sie keines gefunden hat, kurzerhand selber eines verfasst, das den Titel We are Austria - 77 außergewöhnliche Frauen trägt.

Von Dompteurinnen und Wrestlerinnen

Viele Bereiche. Und so tummeln sich nun auf jeweils zwei bunten, kompakten Seiten (eine besteht aus Text, die andere ist eine Illustration der Person) Frauen aus Kunst und Kultur, wie Autorin Christine Nöstlinger oder Fotografin Elfie Semotan, Schauspielerin Stefanie Reinsperger, Schriftstellerin Ingeborg Bachmann neben solchen aus Politik, wie Adelheid Popp oder Johanna Dohnal und Forschung, darunter Helga Kromp-Kolb oder Katharina Rogenhofer. Von jenen hat man vielleicht schon öfter gehört, aber wie schaut es mit Dompteurin Henriette Williard oder Wrestlerin Thekla Kaischauri aus? Eben, hier gibt es einiges zu entdecken. Also bitte gerne selber nachlesen und dann vorlesen.

Lektüre für jede Altersstufe

Blinde Flecken. Denn Achtung, dieses Buch ist nicht (nur) für Kinder. Das Entdecken dieser so unterschiedlichen Frauen, die in der Geschichte Österreichs ganz unterschiedliche, wichtige und inspirierende Rollen gespielt haben, ist eine Freude und streckenweise auch ein bisschen traurig. Denn so wird deutlich, welche blinden Flecken es in Hinsicht auf Frauen und ihre Errungenschaften gibt.Doch nicht verzagen, Buchhändler:in des Vertrauens nach diesem Buch fragen und am besten gleich mehrere Exemplare erwerben. Zum Behalten und Verschenken. Definitiv nachhaltiger als Blumen zu schenken.