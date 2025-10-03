Alles zu oe24VIP
Prügelei
Auf offener Straße

Bruder und Vater verprügelten 39-Jährigen spitalsreif

03.10.25, 09:44 | Aktualisiert: 03.10.25, 11:08
Warum die das armenische Familienoberhaupt und seine Söhne Der 41-Jähriger wurde schwer verletzt und musste stationär aufgenommen werden

Villach Auer-von -Welsbach-Straße

Auer-von -Welsbach-Straße in Villach.

Ktn. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in der von Mehrfamilienhäusern gesäumten Auer-von-Welsbach-Straße, wo Männer, die sich gegenseitig mit den Fäusten einschenkten, auch wohnen:  Gegen 12.20 Uhr mussten mehrere Zeugen mitansehen, wie zwei Männer auf offener Straße einen dritten mit Faustschlägen und Fußtritten verletzten. Nach der Attacke rasten die zwei Tatverdächtigen mit einem Auto weg und ließen den offensichtlich verletzten Mann liegen. Zeugen notierten sich das Kennzeichen und alarmierten die Polizei. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, flüchtete aber auch das Opfer.

Über Zulassungsadresse von Pkw ausgeforscht

An der Zulassungsadresse des Autos trafen Polizisten dann auf eine Frau und zwei Männer aus Armenien. Dabei gab die Frau an, dass es sich bei dem Verletzten um ihren 41-jährigen Sohn handle.  Als mutmaßliche Angreifer nannte sie ihren 63-jährigen Mann und ihren anderen Sohn, einen 39-Jährigen - beide laut oe24-Infos anerkannte Asylwerber. Nachdem nun auch die Wohnadresse des Opfers bekannt war, wurde die Rettung dorthin beordert, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Beide tatverdächtigen Männer verweigerten die Aussage. Auch der schwer Verprügelte schweigt. Sein Vater und der Bruder wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.

