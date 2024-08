Zwei Tote bei Horror-Crash: Elektroauto geht in Flammen auf

Schrecklicher Unfall in Oberösterreich am frühen Sonntagmorgen: Zwei Menschen verloren ihr Leben bei einem dramatischen Verkehrsunfall in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land).

Ein Elektrofahrzeug prallte frontal gegen einen Baum und ging anschließend in Flammen auf. Die beiden Insassen konnten sich offenbar nicht retten und starben in dem Feuer. Afghane (17) sticht Iraker (18) mit Küchenmesser nieder

Taucher (35) verlor im Achensee das Bewusstsein

Krawalle in britischen Städten eskalieren Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich auf der Uttenthaler Straße in Buchkirchen. Das Auto, das aus Richtung Wallern an der Trattnach kam, verließ die Fahrbahn, kollidierte heftig mit einem Obstbaum und wurde dann in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert, wo es brannte. Als die Feuerwehren Buchkirchen und Mistelbach um 1:59 Uhr alarmiert wurden, war zunächst nur ein Feuerschein gemeldet. Vor Ort fanden sie das stark brennende Unfallfahrzeug und befürchteten das Schlimmste. Im verkohlten Wrack entdeckten sie zwei tote Personen. Kontinuierliche Löschungsmaßnahmen Während der Bergungsarbeiten, die durch immer wieder aufbrechende Brände im Elektroauto erschwert wurden, mussten die Feuerwehrleute kontinuierlich Löschmaßnahmen durchführen. Nach der Bergung der Leichname stellte sich heraus, dass es sich um ein Elektroauto handelte. Die Identität der Verstorbenen ist noch nicht bekannt. Um etwa 6 Uhr morgens konnten die Feuerwehrkräfte den Einsatz beenden. Das Wrack wurde mit einem Spezialabschlepper transportiert und muss nun für mindestens 96 Stunden in einem Quarantänecontainer für Elektrofahrzeugbrände aufbewahrt werden. Die Uttenthaler Straße war während des Einsatzes für rund dreieinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.