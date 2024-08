Taucher (35) verlor im Achensee das Bewusstsein

Der Deutsche nahm an einem Apnoe-Tauchwettkampf teil.

Ein 35-jähriger Deutscher hat am Samstag bei einem Apnoe-Tauchwettkampf am Tiroler Achensee (Bezirk Schwaz) das Bewusstsein verloren. Der Mann war an einem Seil 60 Meter ohne Ausrüstung in die Tiefe getaucht. Beim Auftauchvorgang in 20 Metern wurde er aus unbekannter Ursache bewusstlos. Der Deutsche wurde von einem Sicherungstaucher geborgen bzw. durch die Wasserrettung an das Ufer gebracht. Beim Eintreffen weiterer Einsatzkräfte war der 35-Jährige wieder bei Bewusstsein.

Der 35-Jährige war ansprechbar, teilte die Polizei mit. Er wurde zur Abklärung in die Innsbrucker Klinik geflogen.