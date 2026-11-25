Max Verstappens Spott über George Russell sorgt für Ärger. Vor Katar spricht der Red-Bull-Star aber auch über eigene Sicherheitsbedenken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der vierfach-Weltmeister gewann in Las Vegas – und trat verbal noch einmal nach. Den Anblick von George Russell, der in die Streckenbegrenzung rutschte, habe er "fantastisch" gefunden. Sein Rivale sei "so weit unter meinem Niveau". Jetzt bekommt Verstappen selbst eine deutliche Ansage.

"Das widert mich an", schimpft Sébastien Bourdais in der Eurosport-Sendung "Les Fous du Volant". Der frühere Formel-1-Pilot wirft Verstappen Doppelmoral vor. Vor dem nächsten Rennen in Katar (So.,17 Uhr, live auf ServusTV) steht der Niederländer damit auch abseits der Strecke im Mittelpunkt.

"Dann erwarten, dass sie nett zu dir sind"

Bourdais, einst Teamkollege von Sebastian Vettel bei Toro Rosso, stört sich an Verstappens Umgang mit seinen Gegnern. Der Niederländer teile auf der Strecke aus, erwarte von der Konkurrenz aber Rücksicht.

"Du kannst nicht extrem aggressiv fahren, alle anderen in Schwierigkeiten bringen und dann erwarten, dass sie nett zu dir sind", sagt der 47-jährige Franzose.

Bereits im letzten Training von Las Vegas waren Verstappen und Russell aneinandergeraten. Beim Anbremsen von Kurve 14 wechselte der Red-Bull-Pilot die Richtung, die Autos berührten sich. Die Rennkommissare verwarnten Verstappen.

Erst die Berührung, dann der Spott

Im Rennen folgte Russells Fehler. In Runde 48 griff der Brite seinen Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli an, verbremste sich und rutschte in die Begrenzung. Verstappen bekam die Szene im Rückspiegel mit.

Nach seinem Sieg nutzte er die Pressekonferenz für seine Spitzen gegen Russell. Genau dieses Verhalten bringt Bourdais auf: Verstappen nehme sich Freiheiten heraus, die er anderen nicht zugestehe.

"Ich wäre lieber zu Hause"

Bei einem anderen Thema ist Verstappen selbst alles andere als entspannt: den letzten beiden Rennen in Katar und Abu Dhabi. Trotz Sicherheitsbedenken hält die Formel 1 am Saisonabschluss im Nahen Osten fest. Eine kurzfristige Absage oder ein Ausweichen nach Imola sind vom Tisch.

FIA und Formel-1-Führung verweisen auf Sicherheitszusagen. Verstappens Unbehagen ist damit nicht verschwunden. Auf die Lage angesprochen, sagte er in Las Vegas: "Fühle ich mich damit wohl? Nein! Ich wäre lieber zu Hause."

Sportlich könnte sich die Reise nach Katar für Verstappen zumindest auszahlen. Den WM-Titel hat Antonelli bereits sicher, Platz zwei kann sich der Niederländer nun vorzeitig holen.

Podestplatz reicht für Vize-Titel

Mit 304 Punkten liegt er 37 Zähler vor Lewis Hamilton. Russell und Lando Norris folgen mit jeweils 264 Punkten. Selbst bei einem Hamilton-Sieg würde Verstappen Rang drei reichen: Dann hätte er vor dem Finale in Abu Dhabi noch 27 Punkte Vorsprung – bei nur noch 25 zu vergebenden Zählern.

Lusail liegt ihm: Die vergangenen drei Grands Prix von Katar hat Verstappen gewonnen.

Reifenlimit erzwingt zwei Stopps

Für Sieg Nummer vier in Serie wird auch die Boxenstrategie entscheidend. Pirelli und die FIA erlauben diesmal höchstens 27 Runden pro Reifensatz. Bei 57 Rennrunden bedeutet das mindestens zwei Stopps.

Wie viel eine frühe Entscheidung bringen kann, zeigte Red Bull im Vorjahr. Das Team holte Verstappen schon in Runde sieben hinter dem Safety-Car zum Reifenwechsel. McLaren ließ beide Autos draußen. Am Ende gewann Verstappen vor Oscar Piastri.