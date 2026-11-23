Marc Márquez holt seinen zehnten WM-Titel und zieht an Rossi vorbei. Doch bei der offiziellen Feier sollte ausgerechnet die Zehn fehlen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Erst hielt das Team Marc Márquez eine große Zehn an der Boxenmauer entgegen. Dann stieg der frischgebackene Weltmeister zehn Stufen hinauf. Und zum Abschluss bekam er einen goldenen Helm überreicht – mit einer Zehn auf dem Visier.

Dabei sollte genau diese Zahl bei der offiziellen WM-Party in Portimão tabu sein. Spanische Medien berichten, dass der MotoGP-Vermarkter ihre Verwendung untersagt hatte. Gefeiert werden sollten die acht Titel des Spaniers in der Königsklasse.

Goldhelm mit einer brisanten Botschaft

Márquez hat allerdings noch zwei weitere: 2010 gewann er die 125er-WM, 2012 die Moto2. Macht zehn. Und damit einen mehr als sein Erzrivale Valentino Rossi.

Ein achter Platz reichte Márquez am Sonntag in Portugal zum nächsten WM-Triumph. Danach wurde aus der Rennstrecke die Bühne für eine bis ins Detail vorbereitete Feier.

Vor der Fantribüne ging es für den 33-Jährigen zehn Stufen nach oben. Auf der Wand neben ihm erschien der Schatten einer Ziege. Die Botschaft dahinter: "GOAT" – das englische Kürzel für den Größten aller Zeiten.

Oben öffnete sich eine Tür. Dahinter wartete Giacomo Agostini. Die 84-jährige Motorrad-Legende überreichte Márquez den Goldhelm mit jener Zahl, um die schon vor dem Rennen Wirbel entstanden war.

epa13398060 Ducati Lenovo Team Spanish rider Marc Marquez celebrates after winning his 8th MotoGP World Championship, tenth overall, after the Motorcycling Grand Prix of Portugal in Portimao, Portugal, 22 November 2026. EPA/JOSE SENA GOULAO © EPA

Agostini erreicht, Rossi überholt

Dass ausgerechnet Agostini den Helm übergab, passte zur Titelrechnung. Mit acht WM-Triumphen in der Königsklasse hat Márquez den Italiener eingeholt. Über alle Klassen bleibt Agostini mit 15 Titeln allerdings vorne.

Rossi dagegen ist nun überholt. Der Italiener wurde siebenmal Weltmeister in der Königsklasse, dazu kommen zwei Titel aus den kleineren Kategorien. Neun insgesamt. Márquez steht jetzt bei zehn.

Für die Fans der beiden Erzrivalen ist das reichlich Stoff für die nächste Diskussion. Und Márquez weiß das ganz genau.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das Geheimnis hinter der Feier

Wie die Inszenierung ablaufen würde, wusste der Spanier selbst nicht. Sein Management, Ducati und die Organisatoren hatten die Überraschung laut "Motorsport.com" mehr als einen Monat lang vorbereitet.

Nach dem Rennen erklärte Márquez vor spanischen Reportern, was ihm die Zehn auch bedeutet: Seinen Fans gönne er bei der nächsten Diskussion am Weihnachtstisch eine passende Antwort. "Ja, ja, schön und gut, aber zehn."