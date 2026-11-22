Verstappen teilt gegen Russell aus: "So weit unter meinem Niveau"

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Max Verstappen hat nach seinem Sieg beim Großen Preis von Las Vegas verbal gegen seinen Rivalen George Russell nachgelegt. Der Niederländer konnte sich mehrere Seitenhiebe auf den Mercedes-Piloten nicht verkneifen und zeigte nach dessen Unfall im Rennen sogar offen seine Schadenfreude. Die Feindschaft zwischen den beiden Formel-1-Stars erreicht damit die nächste Eskalationsstufe.

Schon vor dem Grand Prix war die Stimmung angespannt. Nach einer brenzligen Begegnung im dritten Training hatten sich beide gegenseitig kritisiert. Russell warf Verstappen vor, ihm die schnelle Runde ruiniert zu haben, und kündigte an, sich das nicht länger gefallen zu lassen. "Jemand muss diesem Typen also mal die Stirn bieten", hatte der Brite erklärt.

Im Rennen lieferten sich die beiden erneut intensive Duelle um die Führung. Immer wieder konnte Russell auf den Geraden an Verstappen vorbeiziehen, doch der Red-Bull-Pilot konterte jeweils. Als Russell wenige Runden vor Schluss in der Streckenbegrenzung landete, konnte sich Verstappen eine spöttische Reaktion am Funk nicht verkneifen: "Haha, gut gemacht. Meine Güte ..."

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Auch bei der anschließenden Pressekonferenz ließ der vierfache Weltmeister keine Gelegenheit aus, gegen seinen Kontrahenten auszuteilen. "Es war wirklich fantastisch, als ich in meinen Rückspiegel geschaut und gesehen habe, was da passiert", sagte Verstappen. "Da habe ich mir gedacht: Fantastisch! Mein Tag wird immer besser." Dass er schließlich auch noch als Sieger die Ziellinie überquerte, habe seinen Tag perfekt gemacht.

"Unter meinem Niveau"

Besonders persönlich wurde der Niederländer bei der Frage nach Russells Aussagen abseits der Rennstrecke. "Er redet abseits der Rennstrecke ziemlich viel. Und ganz ehrlich, mir ist das ziemlich egal", erklärte Verstappen. Dann folgte eine besonders deutliche Spitze: "Er ist so weit unter meinem Niveau, dass es für mich ohnehin überhaupt keinen Sinn ergibt, mich auf so etwas einzulassen."

Auch gegenüber niederländischen Medien legte der Red-Bull-Star nach. Er habe das Rennen besonders genossen, weil ein bestimmter Fahrer keine Chance gegen ihn gehabt habe. "Das hat er auch verdient", meinte Verstappen und kritisierte anschließend Russells Leistungen in dieser Saison. "Seine Kommentare motivieren mich nicht, weil er mir in keiner Weise das Wasser reichen kann. Nur Gerede abseits der Strecke, und auf der Strecke war er in dieser Saison ein absoluter Witz."

Selbst Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff erkannte die starke Vorstellung des Niederländers an. "Er hat keinen Fehler gemacht und darum das Rennen auch gewonnen", lobte der Österreicher. Verstappen habe auf sämtliche Angriffe eine passende Antwort gehabt und sei deshalb ein verdienter Sieger.