Ferrari erlebt hingegen ein wahres Debakel.

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Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli hat im Qualifying für den Großen Preis von Las Vegas die schnellste Runde gedreht. Wegen eines strafbaren Motorenwechsels im Mercedes des Italieners erbt allerdings der zweitplatzierte Red-Bull-Pilot Max Verstappen die Pole Position für das Rennen in der Nacht auf Sonntag (5.00 Uhr MEZ/ORF 1, Sky). Die erste Startreihe in der Wüste Nevadas komplettiert George Russell im zweiten Silberpfeil, Antonelli geht von Rang sechs in den Grand Prix.

Für Verstappen ist es die 51. Pole seiner Karriere. "Wir hatten ein solides Qualifying. In der ersten Reihe zu stehen, ist sehr gut für uns", sagte der Niederländer, der im Vorjahr in der US-Glücksspielmetropole klar vor Russell und Antonelli triumphiert hatte. Seit dem Comeback der Motorsport-Königsklasse in Las Vegas gewann immer ein Fahrer aus der ersten Startreihe. Antonelli sprach von einem "sehr komischen" Qualifying, da er zunächst kein Gefühl im Auto gehabt hatte. "Das kam sehr unerwartet. Das war alles der Windschatten", betonte der Italiener, der um fünf Plätze zurückversetzt wird.

Windschatten als Erfolgsgarant

Antonelli, der vor dem drittletzten Saisonrennen als Weltmeister genauso feststeht wie sein Mercedes-Team in der Konstrukteurswertung, rechnet sich trotzdem Chancen auf das oberste Stockerl aus. "Wir können um den Sieg mitkämpfen", ergänzte der 20-Jährige. Das gilt auch für Russell, der im Abschlusstraining zuvor die Bestzeit aufgestellt hatte. "Ich bin sehr zufrieden mit der heutigen Leistung. Das Timing mit dem Windschatten ist sehr wichtig. Das hat Kimi gut gemacht", sagte der Engländer, der zuvor vergeblich bei seinem Team um Windschatten-Unterstützung von Antonelli angefragt hatte.

© APA/AFP/POOL/JOHN LOCHER

In der zweiten Startreihe stehen der entthronte Weltmeister Lando Norris im McLaren sowie Isack Hadjar im zweiten Red Bull. Eine herbe Enttäuschung bei trockenen Bedingungen - die beiden Trainingseinheiten tags zuvor waren von Regen und Wasser auf der Strecke geprägt - erlebte Ferrari. Die beiden Scuderia-Piloten Charles Leclerc (11.) und Lewis Hamilton (12.) verpassten den finalen Quali-Abschnitt, rücken wegen der Startplatz-Strafe von McLaren-Pilot Oscar Piastri aber noch um einen Platz nach vorne. Aufgrund der langen Geraden sind Überholmanöver beim Flutlicht-Spektakel in Las Vegas aber gut zu bewerkstelligen.