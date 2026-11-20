Die Formel 1 macht die Kehrtwende und steht vor der nächsten Motorenreform.

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Ab 2030 sollen V8-Antriebe in die Königsklasse des Motorsports zurückkehren. Der Internationale Automobilverband (FIA) teilte mit, dass mit dem Formula One Management, den Teams und den Motorenherstellern eine einstimmige Einigung erzielt wurde. "Diese Vereinbarung ist ein bedeutender Meilenstein für die Gestaltung der Zukunft der Formel 1", sagte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem.

Nachdem seine Pläne für eine Rückkehr von V10-Motoren gescheitert waren, forcierte Ben Sulayem das Comeback der V8-Triebwerke. "Die Rückkehr der V8-Motoren bietet die Chance, wieder an die DNA dieser Meisterschaft anzuknüpfen und den Sound, die Emotionen und den puren Rennsport zurückzubringen, die weltweit so beliebt sind", sagte der FIA-Boss. "Unsere Vision ist klar: leichtere, einfachere und erschwinglichere Fahrzeuge, bei denen das fahrerische Können im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht."

Die noch erforderliche Zustimmung des Motorsport-Weltrates der FIA dürfte nur noch eine Formsache sein. Der endgültige Regelungsrahmen für 2030 soll nächsten Monat auf der FIA-Weltratssitzung in Shanghai vorgestellt werden. "Alle sind begeistert", hatte zuvor schon McLaren-Geschäftsführer Zak Brown am Rande des Großen Preises in Las Vegas betont: "Ich freue mich auf die neuen Motoren. Ich denke, jeder tut das." Damit wird die aktuelle Generation - eingeführt erst in diesem Jahr - nach nur vier Jahren schon wieder Geschichte sein.

Neue Generation vom ersten Rennen an in der Kritik

Der Vorteil der V8-Aggregate: besserer Sound, sie sind weniger komplex als die aktuellen Antriebe mit Verbrennermotor und Batterie, und sie sind leichter. Mit 100 Prozent nachhaltigem Sprit wird schon seit dieser Saison gefahren. Das Ziel sei nun laut Mitteilung: "Einen offensiv ausgerichteten Rennstil zu fördern und einen Sound zu erzeugen, der bei den Fans Anklang findet." Die früher verwendeten V8-Motoren waren bekannt für ihren lauten, markanten Klang, der über die Rennstrecken hallte.

Die ohnehin emotional aufgeladene Debatte wurde auch durch die Probleme mit der aktuellen V6-Antriebsgeneration beschleunigt. Rennfahrer müssen wider ihrer Natur mitunter vom Gas gehen, damit die Batterie wieder aufgeladen wird. Bei Ausfällen und Problemen kann bis zur Hälfte der Power wegfallen, was zu hochgefährlichen Situationen führen kann. Immer wieder hatte vor allem der vierfache Weltmeister Max Verstappen von Red Bull die neuen Motoren scharf kritisiert. Sein Vertrag läuft bis einschließlich 2030. Die Rückkehr der V8-Aggregate reizt den Niederländer.