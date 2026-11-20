Die Konzernbilanz des ORF für 2025 weist hohe Rückstellungen für Gerichtsprozesse sowie freiwillige Pensionszusagen aus. Auch Einnahmen aus dem ORF-Beitrag und Werbegeschäft stehen im Fokus.

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Laut einer Analyse der ORF-Konzernbilanz aus dem Jahr 2025 von Blogger Lucas Ammann liegen die Bruttoeinnahmen aus dem ORF-Beitrag ohne Abzüge bei rund 744 Millionen Euro. Im Vergleich zum Jahr 2023, als noch das Programmentgelt beziehungsweise die GIS-Gebühren mit Bruttoeinnahmen von 689 Millionen Euro eingehoben wurden, ist das ein deutlicher Anstieg. Rund um den Prozess mit Ex-Generaldirektor Roland Weißmann stehen aktuell Schlagzeilen im Raum, während der ORF für derartige Verfahren Millionenbeträge zurückgelegt hat.

Zusätzlich erzielte der ORF aus Werbung fast 200 Millionen Euro an Einnahmen. In der Darstellung wird darauf verwiesen, dass dieses Werbevolumen eigentlich privaten Medienhäusern zur Verfügung stehen sollte, weil diese sich über den Werbemarkt finanzieren müssen und nicht solche öffentlichen Summen erhalten. Laut den Erläuterungen zum ORF-Gesetz seien die Kosten für öffentlich-rechtliche Inhalte beim ORF über den ORF-Beitrag bereits zu 100 Prozent abgedeckt. Zusammen mit sonstigen Erlösen kam der ORF auf Einnahmen von 1,13 Milliarden Euro, was deutlich über den genannten 710 Millionen Euro liegt.

Beitragsstelle OBS und Sperrkonto

Für die Beitragsstelle OBS fielen über 23 Millionen Euro an. Von den 744 Millionen Euro an ORF-Beiträgen gingen nur noch 1,3 Millionen Euro auf das Sperrkonto, um "zu erwartende Preis- bzw. Kostensteigerungen" für das kommende Jahr abzudecken.

Rückstellungen für freiwillige Pensionen

Im Zusammenhang mit freiwilligen Pensionszusagen nennt die Auswertung 109 Millionen Euro für Luxuspensionen. Laut Medienberichten aus 2023 werden damit unter anderem Luxuspensionen wie jene von Ex-General Alexander Wrabetz finanziert, dem Medienberichten zufolge ein Anspruch auf 8.000 Euro Firmenpension monatlich nachgesagt wird. Für Lizenzgebühren und Aufführungsrechte fielen 16,4 Millionen Euro an.

Verfahren und Rückstellungen im Konzern

Unter den "sonstigen Rückstellungen" taucht beim Punkt "Arbeitsgerichtsprozesse und sonstige Verfahren" für den gesamten Konzern ein Betrag von 11,3 Millionen Euro auf. Im vergangenen Jahr lagen diese Werte mit rund 19,5 Millionen Euro für den Gesamtkonzern beziehungsweise 18,3 Millionen Euro beim Einzelabschluss noch höher. Dazu hielt die langjährige ORF-Journalistin Sonja Sagmeister damals auf X fest: "Weiß man, warum sich im ORF Rückstellungen für Arbeitsgerichtsprozesse und sonstige Verfahren auf 18 Millionen Euro belaufen?"

Damit fasst die Auswertung der Konzernbilanz die genannten Einnahmen, Ausgaben und Rückstellungspositionen des ORF ohne zusätzliche eigene Wertung zusammen.