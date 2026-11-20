Steirer erreicht bessere Werte als Herbert Kickl ++ ÖVP-Landeshauptleute haben vor Wahl zu kämpfen

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Der Mann scheint aus Teflon zu sein: Da hat die Steiermark die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer, die Landesregierung muss an allen Ecken und Enden sparen, zuletzt wurden sogar Weihnachtszulagen für Spitalsbedienstete gestrichen. Und der verantwortliche Regierungschef? Der hat die besten Umfragewerte aller Politiker in Österreich.

Polit-Barometer Landeshauptleute vom 19. 11. 2026 © oe24

Mario Kunasek ist seit knapp zwei Jahren Landeshauptmann, da sollte der Hess’sche "Zauber jedes Beginns" eigentlich verblasst sein. Nicht so bei dem steirischen Blauen, im aktuellen Landeshauptleute-Barometer der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte vom 16. bis 17. November 2026) haben 34 Prozent der Befragten von Kunasek einen positiven Eindruck - und nur 18 Prozent einen negativen. Kunasek kommt damit auf einen Gesamtsaldo von +16 Prozent - damit ist er meilenweit der beliebteste Politiker des Landes.

Politik-Barometer Parteiobleute vom 19. 11. 2026 © oe24

Und zwar auch beliebter als Herbert Kickl: Der hat zwar im aktuellen oe24-Barometer ebenfalls 34 Prozent Zustimmung - doch Kickl polarisiert ungleich mehr als sein steirischer Parteifreund, 33 Prozent sehen ihn negativ, das sind fast ebenso negative wie positive Nennungen, Kickl landet damit mit einem Saldo von +1 nur knapp im positiven Bereich. Kein Wunder, dass viele in der FPÖ eher Kunasek als jenen "Volkskanzler" sehen, als der sich Kickl selbst ernannt hat. Brisant ist, dass Kunasek erst kürzlich einen Wechsel nach Wien nicht gänzlich ausgeschlossen hat: "Sag niemals nie", zitiert er den Titel eines James-Bond-Films.

Edtstadler hat es besonders schwer

Doch zurück zu Kunaseks Länder-Kollegen: Platz 2 belegt wieder Hans Peter Doskozil (SPÖ) - ex aequo mit dem Vorarlberger Markus Wallner (ÖVP). Spannender sind aber die Plätze dahinter: Der Oberösterreicher Thomas Stelzer, der Tiroler Anton Mattle, die Salzburgerin Karoline Edtstadler, NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (alle ÖVP) sowie der Kärntner David Fellner (SPÖ) stehen 2027 und 28 auf dem Wahl-Prüfstand: Sie liegen aber allesamt mehr oder weniger tief im Minus, wobei es Fellner mit einem Wert von −6 noch am besten geht. Besonders dramatisch ist es bei Edtstadler, die nur auf −21 Prozent kommt. Keine gute Voraussetzung für das Match mit ihrer FPÖ-Kontrahentin Marlene Svazek...