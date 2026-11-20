In ganz Österreich werden flächendeckend KI-Workshops angeboten. Angeboten über die Digitale Kompetenzoffensive Österreich. oe24 stellt den Ausbildungsplan vor.

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KI-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) ist nach seiner viel beachteten KI-Grundsatzrede direkt in die Umsetzung der Pläne gestartet. Auf oe24-Anfrage heißt es aus seinem Büro, dass die angekündigten 1.000 kostenlosen KI-Workshops für alle interessierten Gruppen angeboten werden.

Abgewickelt werden die begehrten Kurse über die Digitale Kompetenzoffensive Österreich, welche schon mehr als 3.000 Kurse zum Thema Digitalisierung im Land abgehalten hat. Dabei wird den Interessierten dann ein Trainer zugeteilt, welche je nach Vorkenntnissen Einblick in die Materie gibt. Dort kann man jetzt schon Termine zur ID Austria buchen, zum Umgang mit Smartphone oder Internet. Und dort sind dann auch die KI-Kurse buchbar.

Mitdiskutieren

Pröll hatte in seiner Grundsatzrede unter dem Motto "Kipppunkt" die Herausforderungen und Chancen durch die neue Technologie in den Mittelpunkt gestellt. Österreich soll als Player bei der Anwendung Künstlicher Intelligenz stärker werden. Eine Agenda wurde online gestellt und kann auch öffentlich begutachtet werden.

Ab sofort kann die Bevölkerung auf kipppunkt.gv.at mitdiskutieren. Ziel ist eine koordinierte österreichische KI-Strategie im ersten Halbjahr 2027.

Bildschirme raus aus der Volkschule

Je leistungsfähiger Maschinen werden, desto wichtiger wird die Frage, welche Fähigkeiten Menschen bewahren und weiterentwickeln.

Pröll setzt dabei auf eine bildschirmfreie Volksschule und das Taschenrechnerprinzip: Kinder sollen Grundfähigkeiten zuerst selbst entwickeln und KI erst danach altersgerecht als Werkzeug nutzen: Ganz so wie man zuerst rechnen lernt und dann den Taschenrechner verwendet. "Kinder müssen zuerst selbst lesen, schreiben, rechnen, sich konzentrieren und kritisch denken lernen. Das bedeutet für mich, dass die Volksschule ein bildschirmfreier Raum sein soll. Kein Smartphone, kein Laptop, kein iPad. Raus mit der Digitalisierung aus den Volksschulen. Danach sollen sie selbstverständlich lernen, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz als Werkzeug zu nutzen", sagt KI-Staatssekretär Pröll.