Meinl-Reisinger ließ russischen Botschafter ins Außenministerium zitieren ++ "Putin eskaliert Angriffe auf zivile Ziele"

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Die österreichische Vertretung in der Ukraine ist im Zuge von Raketenangriffen auf die Hauptstadt Kyjiw beschädigt worden. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ließ deshalb in Absprache mit Kanzler Christian Stocker (ÖVP) am Freitag den russischen Botschafter ins Außenamt zitieren. Meinl reagiert scharf: "Russland hat gestern das Zentrum von Kyjiw mit Luftschlägen auf zivile Ziele überzogen. Das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist eine österreichische Vertretung in der Ukraine von einem russischen Angriff getroffen worden. Das ist völlig inakzeptabel."

"Putin eskaliert diesen Krieg"

Der Botschafter habe nur die russischen Narrative wiederholt, wonach Russland keine zivilen Ziele angreife. Das sei aber nicht wahr: "Putin eskaliert diesen Krieg mit immer mehr Angriffen auf zivile Ziele. Umso wichtiger ist es, dass Europa den Gegendruck hält - mit diplomatischen Mitteln und Sanktionen. Wir brauchen beides, Stärke und Dialogbereitschaft. Deshalb habe ich Anfang der Woche die Initiative ergriffen, die verschiedenen Bemühungen in der EU zu bündeln", so Meinl, die auch betonte, dass der Angriff nicht gezielt auf die Botschaft gerichtet war.

Zum Glück wurde niemand verletzt, so Meinl: "Die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat oberste Priorität. Dass niemand verletzt wurde, ist auch unseren Investitionen in die Sicherheit zu verdanken – etwa in Schutzfolien, die verhindern, dass Fenster zerbersten. Unsere Botschaft hat einen Schutzraum. Derzeit prüfen wir, welche weiteren Sicherheitsvorkehrungen wir treffen."