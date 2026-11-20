Ex-ORF-General Roland Weißmann und seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher werden am heutigen Freitag befragt.

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Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Roland Weißmann und dem ORF hat am Freitag Fahrt aufgenommen. Der einstige ORF-Generaldirektor, der im März nach Vorwürfen einer Mitarbeiterin zurückgetreten ist, geht am Arbeits- und Sozialgericht in Wien gegen seine im April publik gewordene Kündigung vor. Er und sein Anwalt Oliver Scherbaum orten eine Motivkündigung. Ein Vergleich kam zu Beginn der Verhandlung nicht zustande.

ORF-Chefin Ingrid Thurnher und Anwalt Christoph Wolf vor Verhandlungsbeginn. © APA/ROLAND SCHLAGER

Thurnher: "Weiterbeschäftigung unmöglich"

Thurnher erinnerte sich in ihrer Einvernahme vor Gericht, dass sie einst von der ORF-Stiftungsratsspitze in der Angelegenheit kontaktiert worden sei, sie hätten von "eindeutigem Material" - "Dick-Pics" und "sehr eindeutigen Telefonaten" - gesprochen, das ihnen von der Frau bzw. deren Anwalt vorgelegt worden sei. Weißmann könne nicht länger an der ORF-Spitze stehen, hieß es.

Thurnher wurde gefragt, ob sie bereit wäre, einzuspringen - was sie bejaht habe. Weißmann hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht seinen Rücktritt erklärt. Es kam zu einem Krisentreffen - u.a. mit den weiteren ORF-Direktoren und Heinz Lederer, Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats. Es sei eine Diskussion entbrannt, was man in die später erfolgte Aussendung hineinschreibt. Es gab Einwände - auch von Thurnher -, die Vorwürfe als "sexuelle Belästigung" zu bezeichnen, weil es sich um einen strafrechtlichen Vorwurf handle.

Video zum Thema Weißmann-Prozess geht in die nächste Runde © oe24

Lederer habe dann aber gemeint, es komme sowieso raus, er werde sich nicht daran beteiligen, es unter den Teppich zu kehren, erklärte Thurnher. Für die Aussendung, in der letztlich von Vorwürfen der sexuellen Belästigung zu lesen war, sei eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet worden, damit klar sei, dass sie vom ORF-Stiftungsrat - und nicht vom ORF selbst - stamme, so Thurnher. Sie stellte Weißmann nach Beratung mit Anwälten frei und ließ eine "völlig unabhängige und weisungsfreie" Compliance-Untersuchung starten. Die Frau hätte mehrmals befragt werden müssen, erklärte Thurnher. Der Bericht lag schließlich Anfang April vor.

Ex-ORF Generaldirektor Roland Weißmann vor Verhandlungsbeginn in der Arbeitsrechtssache © APA/ROLAND SCHLAGER

Thurnher würde Weißmann wieder kündigen

Dass es noch mehrere Tage zur Kündigung gedauert habe, argumentierte Thurnher damit, dass sie keine Juristin sei, sich mit Anwälten und Juristen beraten habe, es sich um eine "schwerwiegende Entscheidung" handle, die "man nicht aus dem Bauch heraus" treffe, und sie "viel nachgedacht" habe.

Das Material selbst habe sie nicht angesehen, weil es die Untersuchung gegeben habe und sie einen "absolut neutralen Blick" auf die Sache bewahren wollte. Der Vorwurf der sexuellen Belästigung habe sich nicht erhärtet, weshalb eine fristlose Entlassung keine Option gewesen sei. "Aber auch eine Weiterbeschäftigung wäre mir schwierig oder unmöglich erschienen."

Es habe eine schwer nachvollziehbare Beziehung gegeben, aber jedenfalls ein Insistieren einer Führungskraft auf eine Beziehung, auf die die Dame nicht eingehen wollte. Für eine Top-Führungskraft sei das eine Verhaltensweise, die man nicht akzeptieren könne.

Glaubwürdigkeit sei für ein öffentlich-rechtliches Unternehmen die wichtigste Währung. Die Führungskräfte müssten untadelig sein, weil ein "total hoher Standard" angelegt werde, so die ORF-Chefin. "Gefühlt ist es undenkbar, dass eine Führungskraft solche Fotos verschickt - außer man ist in einer festen Beziehung, dann ist es eine Privatsache", sagte Thurnher.

Würde Thurnher den Kläger mit jetzigem Kenntnisstand wieder kündigen?, wollte der Richter wissen. "Angesichts der zur Verfügung stehenden Alternativen: ja", lautete die Antwort.

Verzweigte Causa: Es geht um Millionen

Ex-ORF Generaldirektor Roland Weißmann und sein Anwalt Oliver Scherbaum vor Verhandlungsbeginn in der Arbeitsrechtssache © APA/ROLAND SCHLAGER

Die mittlerweile in mehrere Verhandlungen vor Gericht verzweigte Causa nahm ihren Ausgang darin, dass sich die nun dienstfrei gestellte ORF-Mitarbeiterin mit Nachrichten, Tonaufnahmen und (expliziten) Bildern, die Weißmann ihr zugesandt hatte, an die ORF-Stiftungsratsspitze gewandt und u.a. seinen Rückzug gefordert hatte. In einer Aussendung war daraufhin vom Rücktritt Weißmanns und "Vorwürfen der sexuellen Belästigung" zu lesen. Die Frau hielt später fest, dass Weißmann wiederholt auf mehr als eine reine Freundschaft zu ihr gedrängt habe, was sie abgelehnt habe.

4 Millionen Euro will Weißmann vom ORF Der ehemalige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann will rund vier Millionen Euro vom ORF. Die Höhe des Klagsbetrags berechne sich aus dem Verdienstentgang der verbliebenen Periode als Generaldirektor bis Jahresende, dem Gehalt für eine zweite Periode, da die Wiederwahlchance hoch gewesen sei, und Schadenersatz für Rufschädigung wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten.

Weißmann weist den Vorwurf sexueller Belästigung zurück und spricht von einer Beziehung in beidseitigem Interesse. Das sollen laut Weißmann auch weitere von der Staatsanwaltschaft Wien sichergestellte Chats und durch die Frau heimlich mitgeschnittene Telefonate belegen. Sie würden ein neues Bild zeichnen. Die Anwältin der Frau schrieb von "Täter-Opfer-Umkehr". Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin wegen eines Anfangsverdachts, nachdem Weißmann Strafanzeige gegen die ORF-Mitarbeiterin und deren Anwalt wegen des Verdachts der schweren Erpressung und des Missbrauchs von Tonaufnahmen eingebracht hatte.

Weitere Prozessstränge

In weiteren Prozesssträngen klagt Weißmann aufgrund der Berichterstattung und vermuteten Datenschutzverletzungen auf immateriellen Schadenersatz. Zudem will er eine Zahlung des Restgehalts für die verbliebende Geschäftsführungsperiode erwirken, macht Ansprüche aus dem Entgang einer in seinen Augen wahrscheinlichen zweiten Amtsperiode an der Spitze des ORF und entgangene Pensionskassenbeiträge geltend.