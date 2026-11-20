Nach mehreren Zwischenfällen in Oberösterreich, Kärnten und Niederösterreich ziehen Veranstalter und Exekutive nun die Reißleine.

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Steine fliegen, Hörner werden gepackt, Zuschauer verletzt: Die traditionellen Krampus- und Perchtenläufe werden zunehmend von Gewalt überschattet. Deswegen gibt es bei kommenden Grusel-Events harte Maßnahmen.

Mehrere Menschen verletzt

Besonders heftig krachte es zuletzt in Oberösterreich: Jugendliche attackierten Krampusse mit Steinen, dazu kam es zu körperlichen Übergriffen. Mehrere Menschen wurden verletzt, der Lauf musste vorzeitig abgebrochen werden. Auch in Kärnten wurden Perchten an den Hörnern gezogen und verletzt.

Krampusse drehten durch

In Niederösterreich gab es ebenfalls gefährliche Szenen. In Ybbsitz rammte eine Percht ein Absperrgitter in die Zuschauermenge. Eine Frau musste ins Spital. In Kematen wurde eine minderjährige Person verletzt, nachdem eine Krampusgruppe die Anweisungen der Security missachtet hatte. Die Gruppe darf künftig nicht mehr teilnehmen.

Verstärkte Kontrollen der Polizei

Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an. "Brauchtum endet dort, wo das Strafrecht beginnt", stellt Polizeisprecher Johann Baumschlager klar. Bei Nötigung, Körperverletzung oder Sachbeschädigung werde rigoros eingeschritten.

Publikum als Problem

Auch die Veranstalter rüsten auf. In Gresten werden am Samstag rund 180 Krampusse und 2.500 Besucher erwartet. Jede Gruppe bekommt zwei Aufpasser, zusätzlich ist die Polizei vor Ort. In Neunkirchen, wo mehr als 500 Perchten auftreten sollen, hat der Organisator bereits "schlaflose Nächte", schreibt der "ORF". Er sieht vor allem das Publikum als Problem: Werden Krampusse an den Hörnern gepackt, kann das gefährlich werden. Die bis zu 20 Kilogramm schweren Masken können bei solchen Übergriffen schwere Verletzungen verursachen.

Alkoholverbot für Perchten

In Neunkirchen gilt für die Perchten ein Alkoholverbot. Bei Tumulten soll der Lauf per Durchsage unterbrochen werden. Auch in Mistelbach und Mank stehen Polizei, Rettung, Ordner und Sicherheitsdienste bereit. Die Botschaft ist klar: Der Krampus darf wild sein – Gewalt soll draußen bleiben.