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Über 100 Aussteller verwandeln die alten Mauern in einen mittelalterlichen Markt. Es gibt Punsch, Maroni und Musik, Handwerker schmieden, blasen Glas oder spinnen. Geöffnet ist am Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

Für die Kleinen gibt es Märchenstunden mit Dena Seidl, ein Nostalgie-Karussell, Bogenschießen und Kinderschminken. Die "Wölfe zu Dunkelstein" bewachen die Burg in historischen Rüstungen.

Feuerwerk abgesagt

Die aktuelle Brandschutzverordnung macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung: Das Feuerwerk entfällt, auch die geplanten Freitagsfeuerwerke um 18 Uhr. Der Rest des Programms läuft wie geplant.

Der Eintritt kostet 10,50 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder von 6 bis 16 Jahren. Der Shuttlebus ab Parkplatz kostet 3 Euro, die NÖ Card gilt nicht. Bargeld mitnehmen (keine Kartenzahlung möglich!), Hunde bleiben zu Hause.